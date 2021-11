Bei Saturn bekommt ihr aktuell das Bundle aus VR Headset von HP inklusive Controller und Microsoft Flight Simulator für nur 599,99 Euro.

VR ist aus der Gaming-Welt inzwischen nicht mehr wegzudenken. Ob in actionreichen Spielen wie BeatSaber oder detaillierten Simulationen, VR-Headsets finden mehr und mehr Verwendung in den unterschiedlichsten Genres. Wer sich selbst einmal anschauen möchte, was es mit VR so auf sich hat oder sich vielleicht einfach ein neues Modell anschaffen möchte, hat Glück, denn momentan gibt es das HP Reverb G2 VR Headset inklusive Controller und Microsoft Flight Simulator für nur 599,99 Euro bei Saturn. Ohne Rabatt kostet das Bundle 729,99 Euro.

VR Headset mit hoher Bildqualität und viel Komfort

Das Reverb G2 Headset zeichnet sich insbesondere durch gestochen scharfe Bilder aus. Zu verdanken ist das zwei Displays mit einer Auflösung von jeweils 2.160×2.160 Pixeln, sowie 90 Hz. Zusammen mit Lautsprechern, die direkt neben den Ohren angebracht sind wird so ein besonders immersives Spielerlebnis garantiert.

Auch wichtig, um richtig in ein Spiel eintauchen zu können, ist wie bequem das Headset ist. Hier gibt es besonders gute Neuigkeiten für diejenigen, die in diesem Bereich bisher Probleme hatten: Die Objektive des Reverb G2 können an unterschiedliche Augenabstände angepasst werden. Zudem ist es mit 0,17 kg sehr leicht und gut ausgepolstert, sodass es auch nach längerem Tragen nicht stört. Sogar die mitgelieferten Controller sind kompakt und ergonomisch designt, um ultimativen Komfort zu garantieren.

Das Tracking funktioniert mit vier Kameras und ohne externe Sensoren, was das Headset vielseitig einsetzbar macht. Zudem ist die Brille mit SteamVR und Windows Mixed Reality kompatibel, die Spielmöglichkeiten sind also so gut wie endlos.

Das perfekte Headset für Simulatoren

In VR noch immersiver: Die detaillierten Cockpits des Flight Simulators.

Simulatorfans können sich besonders freuen, denn das Headset kommt im Bundle mit Microsoft Flight Simulator. Das Spiel überzeugt unter anderem mit einer wunderschönen Umgebung und einem detailgetreuen Cockpit, welche dank der ausgezeichneten Bildqualität des Reverb G2 besonders genossen werden können. Mithilfe der beiden Lautsprecher ist es außerdem möglich, ganz in die realistische Atmosphäre in der Luft und am Flughafen einzutauchen.

Das HP Reverb G2 und der Flight Simulator sind die perfekte Kombination für jeden, der im Alltag gerne ein bisschen abschalten und in eine virtuelle Welt eintauchen möchte – dieses Angebot sollte man sich also auf keinen Fall entgehen lassen.

