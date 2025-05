Blizzard hat versehentlich einen Platzhalter in Diablo 4 vergessen, ein paar glückliche Spieler konnten damit unendlich viel Schaden machen

Blizzard hat einen Gegenstand in Diablo 4 vergessen und einige Spieler hatten mit diesem großen Spaß. Mittlerweile hat Blizzard den Gegenstand entfernt, bevor das Teil noch mehr Chaos verursachen kann.

Was ist in Diablo 4 schiefgelaufen? In Diablo 4 ist die Season 8 gestartet und damit reichlich neue Inhalte für Spieler. Doch Blizzard hat versehentlich ein Item im Spiel vergessen, mit dem ein paar glückliche Spieler für gewisse Zeit jede Menge Spaß hatten.

Warum für gewisse Zeit? Nun, mittlerweile hat Blizzard das Item mit einem Notfall-Hotfix wieder entfernt und damit den Spaß beendet.

Gameplay der neuen, 8. Season könnt ihr euch in folgendem Trailer ansehen:

Gegenstand lässt Schaden mit Fähigkeiten ins Unendliche skalieren

Was ist das Besondere an dem Item gewesen? Es geht um ein Paar Handschuhe, die ihr im Spiel finden konntet. Auf Englisch heißt das Item „Ichorous Salvation“, was auf Deutsch so viel wie „Handschuhe der Ichorischen Erlösung“ bedeutet.

Das Besondere war jedoch ein Effekt, der den verursachten Schaden ins Unendliche skalieren konnte. Mit der richtigen Fähigkeiten-Kombination konnte man damit Billionen Schadenspunkte verteilen:

Jedes Mal, wenn man Betäubungsgranaten abwirft, verursachen sie zusätzlichen Brandschaden, und mit der richtigen Ausgangslage kann man innerhalb weniger Sekunden dutzende davon abwerfen. Wenn man dann noch einige der einzigartigen Bossfähigkeiten der aktuellen Saison hinzufügt, die den Brandschaden noch weiter erhöhen, kann man immensen Schaden austeilen.

Ein Benutzer, der behauptet, ein eigenes Paar davon gefunden zu haben, hat einen Screenshot von den Schadenszahlen gepostet. Davon berichtet PCGamer.com. Die Zahlen gehen in die Quintillionen und werden mit einem Minus vor den Zahlen angezeigt: Das liegt vor allem daran, dass das Spiel höhere Zahlen nicht mehr berechnen kann.

Wie das englischsprachige Magazin PCGamer amüsiert erklärt, spielen die Zahlen aber in diesem Bereich eh keine große Rolle mehr, da man die Monster ohnehin in Sekundenbruchteilen besiegen würde. Auf das eine Minus oder die ein oder andere Null komme es da eh nicht mehr wirklich an.

