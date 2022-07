Blizzard spielt in Overwatch 2 clever auf ihren bekanntesten Ex-Profi an – Aber es ist etwas eklig

Ein Spieler der Overwatch 2 Beta entdeckte eine Fußnagel-Referenz zum bekannten Twitch-Streamer Felix „xQc“ Lengyel (26). Der war früher selbst Profi in Overwatch 1 und hat eine besondere Beziehung zu seinen Zehennägel.

Wie sieht die xQc-Referenz in Overwatch 2 aus? In dem Video auf reddit hört der Zuschauer die Figur Junkrat auf Englisch sagen:

Du siehst aus wie ein Gentleman, der seine eigenen Zehennägel isst!

Auf die Frage, warum Junkrat das sage, antwortet er nur: „Ich suche nur nach etwas, das wir vielleicht gemeinsam haben könnten…“

Das mag für Leute, welche die Referenz nicht erkennen, im ersten Moment ein etwas seltsamer Dialog sein. Das passt aber auch zu Junkrat, denn der ist eindeutig seltsam.

Kennt man den Twitch-Streamer xQc, sieht man jedoch schnell den Hinweis, den Blizzard in Overwatch 2 hier einbaute.

Auch User u/PepegaW, der das Video hochgeladen hatte, schrieb als Überschrift: „XQC und Junkrat haben etwas gemeinsam…“

Hier seht ihr einen Gameplay-Trailer zur Junker Queen:

Das steckt hinter xQcs Zehennägel-Referenz in Overwatch 2

Wer ist xQc? Der kanadische Streamer xQc war 2016 Profispieler in Overwatch. Seine Karriere war aber nur kurz, denn er fiel immer wieder mit unpassendem Benehmen auf. Inzwischen gilt er mit 10,9 Millionen Followern als einer der international erfolgreichsten Twitch-Streamer.

Er spielt auf seinem Kanal neben Overwatch auch Games wie CS:GO oder Fall Guys. So öffnete er in seinen Streams zum Beispiel schon einmal CS:GO-Lootboxen.

Was hat es mit der Referenz auf sich? Die Overwatch 2 Beta scheint sich mit dieser Aussage auf eine seltsame Eigenheit des erfolgreichen Twitch-Streamers xQc zu beziehen.

xQc ist dafür bekannt, in seinen Twitch-Streams, eine bestimmte Sache immer wieder zu machen: Er kaute schon mehrmals in seinen Streams an seinen Zehennägeln. Ein Beispiel kann hier auf YouTube angesehen werden.

Auch auf Twitter veröffentlichte er schon einen Post dazu:

„Ich kann wirklich nicht damit aufhören, alle 10 Sekunden lang auf meinen Fingern oder meinen Zehen rumzukauen oder zu zupfen. Ich mache das ganz automatisch […]“ xQc via Twitter

Die Aussage von Junkrat ist damit mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Verweis auf den ehemaligen Overwatch-Profispieler und seine Eigenheit, was Fußnägel betrifft.

Seit April 2022 ist die PvP-Beta von Overwatch 2 spielbar. Hier findet ihr ein Special, was MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus dazu sagt.

Was haltet ihr von dieser xQc-Referenz in Overwatch 2? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.