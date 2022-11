Perfekt für PS5 und Xbox: LG OLED TV am Black Friday günstig wie nie im Angebot

Schnappt euch jetzt bei den Black Friday Deals von MediaMarkt und Saturn einen LG OLED TV mit 4K & 120 Hz im Angebot.- Perfekt für PS5 und Xbox!

Egal ob Filme, Serien oder Videospiele: Die beste Bildqualität erreicht ihr nur mit einem OLED TV. LG gehört da zu den absoluten Marktführern und verbessert die Technologie jedes Jahr weiter. Der Black Friday gibt euch jetzt die Möglichkeit, ein aktuelles Modell günstig wie nie zu ergattern.

LG OLED TV für PS5 im Angebot

Das ist der Fernseher: Der LG OLED55C22LB stammt aus der 2022er-Serie und damit zum neusten, was der Markt so hergibt. Das Gerät hat eine Bilddiagonale von 55 Zoll und löst in 4K auf. Der Fernseher ist darüber hinaus mit vier HDMI 2.1-Anschlüssen ausgestattet und die Bildwiederholrate beträgt 120 Hz.

Damit eignet sich das Modell nicht nur sehr gut für den Filmabend, sondern auch zum Zocken mit der PS5 oder Xbox Series X/S. Mit denen erreicht ihr nämlich bis zu 120 fps und erlebt aktuelle Titel wie God of War Ragnarök oder Call of Duty Modern Warfare 2 so flüssig wie noch nie auf der Konsole.

Starkes Angebot: Der LG OLED TV wird aktuell bei Saturn und MediaMarkt für günstige 1299€ angeboten. Der Versand ist gratis. Die UVP des Fernsehers liegt bei 2249 Euro.

Günstig wie nie: Das Angebot ist gleichbedeutend mit dem absoluten Tiefstpreis für das Modell. Vorher war der LG OLED TV nie unter 1329,43 Euro erhältlich. (Quelle: geizhals.de)

Die wichtigsten Spezifikationen auf einen Blick:

Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) 139 cm / 55 Zoll Bildschirmauflösung 3.840 x 2.160 Pixel Bildwiederholungsfrequenz 120 Hz Bildverbesserungssystem AI Picture Pro, Cinema HDR mit Dolby Vision IQ, HDR10 Pro und HLG Bildverhältnis 16:9 High Dynamic Range (HDR) Cinema HDR mit Dolby Vision IQ, HDR10 Pro und HLG Video-Anschlüsse 4x HDMI 2.1

