Black Friday bei Saturn und MediaMarkt: Um 20 Uhr startet die Schnäppchen-Sause

Heute Abend um 20 Uhr starten Saturn und MediaMarkt ihre Black Friday Angebote. Freut euch auf Fernseher, Gaming-Zubehör, Handy und mehr!

Eine knappe Woche vor dem Black Friday geht es bei Saturn und MediaMarkt schon los mit der großen Schnäppchen-Sause. Heute Abend um 20 Uhr gehen die ersten Angebote live. Wir geben euch alle Infos zur Aktion. Hier kommt ihr direkt zur Übersicht von Saturn:

Black Friday bei Saturn und MediaMarkt

Der Black Friday Sale von Saturn und MediaMarkt beginnt heute um 20 Uhr. Die Übersichtsseiten sind schon live und geben einen ersten Vorgeschmack, verraten aber noch keine angebotenen Produkte. Schon den ganzen November hatten die beiden Anbieter eine Aktion nach der anderen gestartet und heute Abend geht es offenbar in die wirklich heiße Phase.

Die Angebote dürften dann mindestens eine Woche bis zum 25. November gültig sein, auch wenn die besten Deals wohl nicht so lange durchhalten werden. Möglicherweise geht die Aktion aber sogar bis zum 30. November. Im Rahmen des Mehrvember haben Saturn und MediaMarkt nämlich 30 Tage voller Angebote angekündigt.

Bei anderen Händlern hat die Schnäppchen-Sause sogar schon begonnen. Bei Otto und Amazon bekommt ihr so das neue Call of Duty Modern Warfare 2 nur wenige Tage nach Release richtig günstig:

Call of Duty: Modern Warfare 2 jetzt günstig im Black Friday Angebot kaufen

Welche Angebote gibt es?

Wie immer ist das vorab nur schwer zu sagen. Da Saturn und MediaMarkt aber über breites Sortiment anbieten, können wir uns ziemlich sicher auf Rabatte in nahezu allen Kategorien einstellen. In den letzten Jahren waren immer Fernseher ganz vorne mit dabei, wenn ihr also schon länger auf einen neuen OLED TV schielt, könnte heute eure Stunde schlagen.

Handys sind genauso wie passende Tarife für gewöhnlich ebenfalls mit von der Partie, ein guter Mix aller Marken ist durchaus vorstellbar. Gaming-Fans sollten Platz im Spiele-Regal machen, es ist gut möglich, dass ein paar aktuellere Titel günstiger angeboten werden.

Auch beim Zubehör wie Controllern, Tastaturen, Monitoren oder Headsets stehen die Chancen richtig gut. Sobald die Aktion gestartet ist, stellen wir euch die besten Angebote natürlich in unserer Aktionsseite vor. Hier kommt ihr direkt zur Übersicht von MediaMarkt:

Dass der Black Friday dieses Jahr eigentlich erst am 25. November stattfindet, scheint niemanden so richtig zu interessieren. Nahezu alle Händler starten schon deutlich früher mit ihren Angeboten. Bei Otto läuft der Sale etwa schon seit Mittwoch und bringt ein paar tolle Deals:

Black Friday 2022: Die besten Angebote für Nintendo Switch bei Otto

Die besten Angebote findet ihr wie immer in unserer Übersicht. Hier checken wir jeden Tag die spannendsten Aktionen und zeigen euch, wo es die größten Schnäppchen zu holen gibt.