Ein BioWare-Gründer wollte EA infiltrieren, benötigte ein unglaublich erfolgreiches MMORPG

BioWare-Mitbegründer Greg Zeschuk war mit den Praktiken von EA nicht einverstanden, nachdem das Unternehmen sein eigenes Studio kaufte und übernahm. Deshalb verließ er wenige Jahre später das Entwicklerstudio. Ursprünglich hatte er jedoch einen anderen, perfiden Plan.

Was hatte Zeschuk vor? In einem Podcast mit My Perfect Console verriet Zeschuk, dass er EA von innen heraus ändern wollte:

Ich habe zweieinhalb Jahre in Austin gelebt, um Star Wars: The Old Republic zu machen, und ich wusste, dass das eine Art Einbahnstraße war. Wenn es super erfolgreich gewesen wäre, super duper erfolgreich, hätten Ray[mond Muzyka, Gründer von BioWare, Anm. d. Red.] und ich wahrscheinlich einen Versuch gestartet, EA von innen heraus zu übernehmen, als die Unternehmenspiraten, die wir sind.

Doch dafür hätte sein MMORPG, Star Wars: The Old Republic, ein größerer Erfolg werden müssen als es schlussendlich war. Um mit EA an den Verhandlungstisch zu kommen, hätte das Spiel aus dem Star-Wars-Universum etwa 1,9 Milliarden Euro pro Jahr einspielen müssen. Doch das hat nicht geklappt, weshalb Zeschuk keine Verhandlungsgrundlage hatte und das Unternehmen wenig später verließ.

Den Trailer zum MMORPG könnt ihr euch hier ansehen:

BioWare-Gründer war mit Praktik von EA nicht einverstanden

Was wollte er ändern? Er beschreibt, dass er Großunternehmen nicht leiden könne. Sie würden nur existieren, um Spiele zu vermarkten. Viele nordamerikanische Unternehmen, zu denen auch EA zählt, würden versuchen, das meiste Geld aus einem Franchise herauszuquetschen.

Allerdings würde Zeschuk diese Praktik nicht gefallen. Er mag es lieber, viele gute Spiele wie Mass Effect zu entwickeln, statt wenige Titel, aus denen viel Geld geholt wird. Darunter fallen unter anderem Live-Service-Games, die über Jahre hinweg noch Geld mit neuen Inhalten generieren sollen.

Wie erfolgreich ist SWTOR denn? Der Erfolg von Star Wars The Old Republic war zwar eine Überraschung für EA, doch es spielte nicht die Summe ein, von der Zeschuk sprach:

In einem Earnings Call verriet EA, dass SWTOR bis 2019 einen Umsatz von fast einer Milliarde Euro gemacht hätte. Da das MMORPG seit 2011 existiert, ist es von den 1,9 Milliarden Euro pro Jahr meilenweit entfernt.

Doch das rüttelt nicht an der Beliebtheit des Spiels: Das MMORPG ist für viele Spieler trotzdem einer der besten Titel. Auf Steam ist es sehr positiv bewertet.

Es könnte auch noch sein, dass EA vorhat, eine größere Summe einzuspielen. BioWare lieferte 2023 ihr letztes Update des MMORPGs. Seitdem ist Broadsword für die Entwicklung verantwortlich.

EA hat wohl noch viel mit SWTOR vor und liefert immer noch neue Inhalte nach. Solltet ihr wieder in Star Wars: The Old Republic reinschauen wollen und gucken, was sich verändert hat, könnte euch eine Überraschung erwarten. Denn euer Charaktername könnte mittlerweile gelöscht worden sein: MMORPG für Star Wars ist jetzt so hübsch wie nie, doch euer alter Charaktername ist wahrscheinlich weg