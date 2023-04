Twitch-Streamer MontanaBlack verkrachte sich mit Mod – BigMac will jetzt Geld von ihm und ätzt: „9 Jahre weggeschmissen“

Jendrik Kluge ist der Weltmeister im Landwirtschaftssimulator. Im Talk erklärt er, wie ein Turnier läuft und was er so verdient.

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Karriere und Leben von MontanaBlack in 2 Minuten: Was macht ihn aus?

Besonders störe ihn, dass MontanaBlack die Bezahlung ja offenbar selbst für zu niedrig gehalten habe und derartige Äußerungen im Stream in dem Wissen getätigt hätte, dass sein Moderator zusehen würde, so BigMac.

In den Kommentaren behauptet BigMac darüber hinaus, MontanaBlack hätte mit den von ihm erstellten Emotes monatlich Tausende Euro verdient. Er habe den Streamer mehrmals darum gebeten, seine Schulden zu begleichen und die Sache erst jetzt öffentlich gemacht (via Twitter ).

Was hat BigMac über MontanaBlack zu sagen? Am 25. April teilte BigMac zwei Videos auf Twitter, in denen MontanaBlack über Gehälter, steigende Lebenskosten und die Inflation spricht. Immer wieder erklärt der Streamer, dass 1.500 bis 1.700 € monatlich fast “nichts” seien und kaum jemand davon leben könne.

Insert

You are going to send email to