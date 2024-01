Schickes PC-Gehäuse günstig wie nie: be quiet! Midi-Tower mit RGB-Beleuchtung zum Tiefstpreis schnappen

Lässt euren neuen oder alten PC in neuem RGB-Licht erstrahlen: Dieser Midi-Tower bietet alles, was ihr braucht und war noch nie so günstig.

Ihr seid auf der Suche nach einem neuen PC-Gehäuse, das nicht nur leise, sondern auch stylisch ist? Dann haben wir hier einen echten Geheimtipp für euch: Das be quiet! Shadow Base 800 DX ist ein hochwertiger Midi-Tower mit RGB-Beleuchtung, der aktuell bei Mindfactory für nur 99€ zu haben ist. Das ist der niedrigste Preis, den es je für dieses Modell gab. Schnell sein lohnt sich also!

Das be quiet! Shadow Base 800 DX im Überblick

Das be quiet! Shadow Base 800 DX ist ein PC-Gehäuse, das keine Wünsche offen lässt. Es bietet Platz für bis zu sechs Lüfter, die für eine optimale Kühlung sorgen. Dabei sind drei Pure Wings 2 Lüfter bereits vorinstalliert, die besonders leise und effizient arbeiten. Die RGB-Beleuchtung an der Front und im Inneren des Gehäuses sorgt für eine individuelle Optik, die ihr über einen Schalter an der Oberseite steuern könnt. Ihr habt die Wahl zwischen sechs Farben und vier Modi.

Das Gehäuse verfügt außerdem über zwei USB 3.0 und zwei USB 2.0 Anschlüsse an der Oberseite, sowie einen Audio- und einen Mikrofonanschluss. Das Design ist schlicht und elegant, mit einem schwarzen Metallgehäuse und einem getönten Seitenfenster aus Hartglas. Das be quiet! Shadow Base 800 DX ist kompatibel mit ATX-, Micro-ATX- und Mini-ITX-Mainboards und bietet genug Platz für lange Grafikkarten und große CPU-Kühler.

Wenn ihr also euren PC aufrüsten oder neu bauen wollt, solltet ihr euch dieses Angebot nicht entgehen lassen. Das be quiet! Shadow Base 800 DX ist ein PC-Gehäuse, das in jeder Hinsicht überzeugt Für nur 99€ bekommt ihr hier ein echtes Schnäppchen, das ihr so schnell nicht wieder finden werdet. Also worauf wartet ihr noch? Schlagt zu, bevor es zu spät ist!

Falls ihr noch neue und günstige Hardware braucht, die ihr in dem schicken Gehäuse unterbringen könnt, dann schaut am besten direkt auf unsere Deal-Übersicht. Von Mainboards, über Prozessoren und Grafikkarten bis zu RAM und Festplatten-Speicher. Wir stellen euch jeden Tag die besten und neusten Angebote aus den Bereichen Technik, Games und Zubehör vor.