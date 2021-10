Battlefield 2042: Wie findet ihr den neuen Modus “Hazard Zone”?

Diese Woche stellte Battlefield 2042 den neuen Modus “Hazard Zone” vor, der PvP- und PvE-Elemente vereint. Was ist eure Meinung zu diesem neuen Modus?

Das ist Hazard Zone: DICE hat am 14. Oktober offiziell den neuen Modus Hazard Zone für ihren kommenden Shooter Battlefield 2042 angekündigt. Es soll das Pendant für die Warzone in CoD sein, ist aber kein Battle Royale.

Stattdessen setzt der Entwickler auf einen Modus, in dem PvP- und PvE-Elemente vermischt werden: Es erinnert von dem Spielprinzip her etwas an die Dark Zone aus The Division. Ihr kämpft daher nicht nur gegen andere Mitspieler, sondern auch gegen NPCs, die euer (Über)Leben in dem Modus erschweren.

Euer Ziel ist dabei nicht, wie so oft, eure Gegner zu eliminieren, sondern ihr müsst wichtige Datenträger sammeln und euch anschließend aus der Zone ausfliegen lassen.

Diese Phasen wird es geben: Eine Partie von Hazard Zone ist in 5 Abschnitte unterteilt:

Phase 1: Ihr könnt bei einem Briefing Infos über euren Startpunkt auf der Map erhalten und euch dementsprechend passend ausrüsten

Phase 2: Ihr werdet auf der Map abgesetzt und startet die Erkundung

Phase 3: Da euer Ziel in dem Modus die Bergung der Datenträger ist, müsst ihr das Schlachtfeld durchkämmen. Dabei helfen euch spezielle "Intel Scanner".

Phase 4: Ab etwa der Hälfte der verstrichenen Zeit wird die erste Extraktionsmöglichkeit verfügbar. Der Punkt dafür wird an einer zufälligen Stelle auf der Map erscheinen

Phase 5: In der letzten Phase bekommt ihr noch eine Chance, euch aus dem Gebiet ausfliegen zu lassen. Achtet dabei aber auf den aufziehenden Sturm, sonst könnt ihr aus der Zone nicht mehr fliehen.

Insgesamt können 2 Teams die Hazard Zone sicher verlassen. Eure Priorität liegt dabei eher auf den Datenträgern, als auf dem Abschießen eurer Mitspieler.

So groß wird die Hazard Zone: Die Menge der Spieler pro Match hängt von eurer Konsole ab. Spieler der alten Generation müssen sich mit etwas kleineren Runden begnügen:

24 Spieler auf Xbox One und PS4

32 Spieler auf PC, Xbox Series X/S und PS5

Den Trailer dazu könnt ihr euch hier anschauen:

So könnt ihr abstimmen: Gebt eure Stimme zu dem neuen Modus in dem Umfrage-Tool weiter unten ab. Ihr könnt insgesamt nur eine Stimme vergeben und die Wahl kann nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Schießt los: Wie findet ihr den Modus? Gefällt euch die Mischung aus PvP- und PvE-Elementen oder hättet ihr lieber einen reinen PvP-Modus gehabt? Wäre euch “normales” Battle Royal wie in Warzone vielleicht lieber? Und was haltet ihr davon, dass sich einige Spieler Hazard Zone als Free2Play-Modus wünschen? Schreibt es uns in die Kommentare.

Viel Spaß beim Abstimmen!