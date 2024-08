Baldur’s Gate 3 ist 1 Jahr alt und zur Feier teilen die Macher eure schmutzigen Geheimnisse

Das unangefochtene Spiel des Jahres 2023 feierte seinen ersten Geburtstag. Zur Feier haben die Entwickler von Baldur’s Gate 3 ein wahres Festmahl an Statistiken aufgetischt.

Am 3. August 2024 jährte sich der vollständige Release von Baldur’s Gate 3 zum ersten Mal und noch immer begeistert das Rollenspiel von Larian zehntausende Spieler – darunter niemand Geringeres als MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jakowski.

Der Titel lebt von seinem hohen Wiederspielwert und den nahezu unbegrenzten Möglichkeiten, die Spieler haben. Doch nur, weil Larian euch kaum Grenzen setzt, heißt es nicht, dass sie euch nicht für eure Entscheidungen verurteilen.

Hier nochmal eine kleine Auffrischung zum Erfolg von Baldur’s Gate 3:

Entwickler stellen fest: Euch ist nicht zu trauen

Was hat Larian ausgepackt? Zum Einjährigen wurde auf dem offiziellen X-Account von Baldur’s Gate 3 eine Reihe von Statistiken veröffentlicht, die tief blicken lassen – möglicherweise zu tief.

So haben insgesamt 75 Millionen Küsse mit Begleitern stattgefunden. Platz 1 und 2 belegen dabei wenig überraschend die Fan-Lieblinge Shadowheart mit 27 Millionen Küssen und Astarion mit 15 Millionen – dabei ist Letzterer weder in Akt 1 noch in Akt 3 in den Top-3 der Romanzen. Hier zeigt sich erneut, dass Astarion zwar eine verhältnismäßig kleine, dafür aber umso engagiertere Fan-Schar hat.

Knapp 170.000 Charaktere waren zudem bereit, Massenmord zu begehen, um einer schönen Drow näherzukommen.

Die Entwickler verraten außerdem, dass mehr als 650.000 Spieler mit dem Druiden Halsin intim wurden: 70 % wählten dafür seine menschliche Form, bei knapp einem Drittel steppte der Bär . Gut, diese Entscheidung ist vielleicht nicht allzu überraschend, wenn man bedenkt, dass genau diese Liebesszene zum bärenstarken Erfolg von Baldur’s Gate 3 beigetragen hat.

Dass sich mehr als doppelt so viele Spieler – 37 % von 1,1 Millionen – für ein Schäferstündchen mit einem Gedankenschinder in seiner ganzen tentakeligen Pracht entschieden haben, lassen wir an dieser Stelle einfach mal so stehen. Aber gut, dafür gab es schließlich auch eine Belohnung.

Die Statistiken könnt ihr euch hier anschauen, aber Achtung: Es könnte der eine oder andere Spoiler dabei sein.

Erkennt ihr euch in den Statistiken wieder? Lasst uns gerne in einem Kommentar wissen, bei welchen Schandtaten Larian euch ertappt hat.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Larian solche Statistiken über die teilweise fragwürdigen Entscheidungen der Spieler veröffentlicht. Die ersten Daten gab es schon vor einem Jahr, kurz nach Release. Damals zeigte sich: Der beliebteste Origin-Charakter ist auch oft der Grund, warum ihr draufgeht