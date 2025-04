Ein geheimes Schwert in Baldur’s Gate 3 bekommt ihr nur, wenn ihr euch einen der schwersten Bosskämpfe noch schwerer macht

Larian gibt Spielern einen viel zu detaillierten Fotomodus in Baldur’s Gate 3 und es passiert genau das, was ihr erwarten würdet

Auf Steam merkt ein Nutzer an, dass das Rapier gar nicht so stark sei, da es auf dem gleichen Level Waffen gebe, die einen zusätzlichen Würfel als Schaden haben. Andere antworten jedoch, man könne einfach eine andere Waffe als Pakt-Waffe nutzen, wenn man den Pakt der Klinge als Hexenmeister eingegangen ist, und das Rapier in der Nebenhand führen.

Wyll gilt allgemein hin nicht als die beliebteste Wahl an Begleitern, weswegen ihn viele Spieler nicht im Kampf gegen Thorm dabei haben wollen. Wollt ihr hier keinen Hexenmeister dabei haben, könnt ihr Wyll im Vorfeld einfach umskillen – so macht ihr euch den Kampf nicht unnötig schwerer.

Ihr seid hier allerdings bereits an einem Punkt, an dem ihr nicht mehr zum Lager zurückkehren könnt. Entsprechend müsst ihr Wyll mitnehmen zum Bosskampf gegen Ketheric Thorm, dem Endboss von Akt 2. Der Kampf gilt als einer der schwersten im Spiel.

In Akt 2 fängt euch Mizora ab, Wylls Patronin, und trägt euch auf, etwas „wichtiges“ unter den Türmen des Mondaufgangs zu suchen – genauer: in der Gedankenschinder-Kolonie. Sehr spät gegen Ende von Akt 2 kommt ihr dorthin und findet eine Kapsel.

So bekommt ihr das Infernalische Rapier: Die Waffe ist eine Belohnung für einen Abschnitt von Wylls persönlicher Quest. Wyll ist einer der Begleiter in Baldur’s Gate 3 , ihr könnt ihn nur mitnehmen, wenn ihr höchstens mit 3 Spielern im Koop zockt.

