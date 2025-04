Baldur’s Gate 3: Patch 8 lässt euch schon nächste Woche zum ultimativen Egoisten werden und bringt 12 neue Subklassen

Baldur’s Gate 3 war schon zu seinem Release 2023 riesig, hat mit der Zeit aber noch Unmengen an Content dazu bekommen. Mit dem kommenden Patch 8 lassen es die Entwickler nochmal richtig krachen, ehe sie sich von Dungeons & Dragons verabschieden.

Wann kommt der Patch? Patch 8 soll am 15. April 2025 auf allen Plattformen live gehen, wie Larian in einer Videobotschaft auf Instagram verkündete. Ab 3 Uhr nachmittags unserer Zeit soll es dazu einen besonderen Live-Stream auf Twitch geben, in dem die Entwickler den Patch noch einmal genauer vorstellen, inklusive der 12 neuen Sub-Klassen.

Hier seht ihr schonmal einen Vorgeschmack:

Neuer Patch, neuer Playthrough

Was steckt im Patch? Patch 8 wird das letzte große Inhalts-Update für Baldur’s Gate 3, danach ist das Rollenspiel quasi fertig. Die Entwickler haben bereits klargestellt, dass sie fertig mit Dungeons&Dragons sind und sich ihren eigenen IPs zuwenden wollen. Zum Abschied geht es aber nochmal richtig rund.

Das große Highlight des Patches sind natürlich die 12 neuen Subklassen, welche die bereits verfügbaren Unterklassen noch einmal erweitern. Außerdem wird es endlich Cross-Play und Cross-Progression geben. Darüber hinaus erwartet Fans noch eine Fülle an kleineren Leckerbissen, wie einen umfangreichen Fotomdus und noch mehr böse Enden.

Den Kommentaren auf X nach kann die Community es bereits jetzt kaum noch erwarten. Einige Spieler planen bereits einen erneuten Playthrough, den sie mit dem Patch starten wollen. Geht es euch auch so? Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, was ihr als erstes in Patch 8 anstellen wollt.

