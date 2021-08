Neues Survival-Game für Steam, PS5 und Xbox startet heute die Beta – So macht ihr mit

Das Survival-Game Back 4 Blood startet heute, am 5. August 2021, in den Vorab-Beta im Early Access. Im geistigen Nachfolger der beliebten Left-4-Dead-Reihe könnt ihr euch auf massenhaft Zombies gefasst machen, die es zu töten gilt. MeinMMO verrät, wie ihr mitmacht.

Was ist das für ein Spiel? Der Koop-Survival-Shooter stammt von den gleichen Entwicklern, die schon Left 4 Dead gemacht haben. Back 4 Blood ist der geistige Nachfolger der Reihe und bietet ähnliches Gameplay.

Ein tödlicher Parasit hat den größten Teil der Menschheit in Zombies verwandelt und ihr, die „Cleaner“, sollt nun aufräumen. Euer oberstes Ziel ist dabei, zu verhindern, dass die Menschheit vollkommen ausgelöscht wird.

Alleine oder mit einem Team aus bis zu 4 Spielern stellt ihr euch Zombies und versucht, verschiedene Level zu bestreiten. Dabei setzen euch nicht nur „normale“ Zombies, sondern auch besondere Mutationen und Bosse zu. Zu den Features gehören:

Kampagnen-Modus oder Koop mit bis zu 4 Spielern

kompetitives PvP

8 spielbare Charaktere mit einzigartigen Fähigkeiten und Perks

mindestens 4 besondere Gegnertypen neben „normalen“ Zombies

Gespielt wird in Runden mit einem zusätzlichen „roguelite“-System aus Karten. Diese Karten sind besondere Perks, die euch verliehen werden und können in fertigen Decks genutzt oder in eigenen Decks verbaut werden.

Der neuste Trailer zu Back 4 Blood.

Das Spiel erscheint am 12. Oktober 2021 für PC (Steam und Epic), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S und startet schon an Tag 1 im Xbox Game Pass. Vorher gibt es eine Beta.

Wann ist die Beta? Bereits heute, am 5. August, startet die Early-Access-Beta für alle Vorbesteller und Spieler mit einem Key. Um 21:00 Uhr deutscher Zeit geht es los. Die Early-Access-Beta läuft dann bis Montag, den 9. August, ebenfalls um 21:00 Uhr.

Die Beta wird auf allen Plattformen spielbar sein.

Early Access um 21 Uhr – Open Beta später

Wie mache ich mit? Ihr habt mehrere Möglichkeiten, um an der Beta teilzunehmen:

registriert euch auf der Website für eine Chance auf einen Zugang (via back4blood.com)

verknüpft euren Twitch-Account mit eurem Warner-Bros.-Konto und schaut bei Streamern auf Twitch zu, die Back 4 Blood spielen, um mit Glück einen „Drop“ zu erhalten

bestellt Back 4 Blood für eure jeweilige Plattform vor, die Standard-Edition gibt’s ab 59,99 € – Hier findet ihr den Shop (via back4blood.com)

Alpha-Spieler erhalten automatisch Zugang

ihr braucht einen WB-Games-Account, um den Zugang zu erhalten – Das könnt ihr über die Website von Warner Bros. Games machen (via warnerbrosgames.com)

Wenn ihr keinen Zugang erhaltet und Back 4 Blood nicht vorbestellen wollt, findet vom 12. – 16. August (jeweils 21:00 Uhr) noch eine Open Beta statt. Für die Teilnehme an diesem Datum braucht ihr keinen speziellen Key, ihr könnt einfach zocken.

Fans von Left 4 Dead oder dem etwas neueren World War Z werden vermutlich viel Spaß an Back 4 Blood haben können und die ersten Stimmen haben das neue Survival-Game auch schon positiv aufgenommen.

Werdet ihr euch Back 4 Blood ansehen oder sind Zombies generell nicht euer Ding? Falls euch das Spiel etwas zu brutal aussieht, haben wir hier auch noch einige Alternativen für euch:

