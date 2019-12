World War Z hat zu seinem Erscheinen mit buchstäblichen Horden an Zombies als Gegner von sich Reden gemacht. Nun kommt mit einem kostenlosen Update ein neuer Modus – mit noch mehr Zombies.

Dieser Modus kommt: Der neue Modus, den World War Z angekündigt hat, heißt „Horde Mode Z“ und erhöht die Anzahl an fleischfressenden Untoten, gegen die ihr kämpfen müsst, noch weiter. Der Modus kommt im Zuge eines kostenlosen Updates

Bereits World War Z selbst bietet bescheuerte Mengen an Zombies. In Horde War Z verteidigt ihr einen Punkt gegen immer größer und stärker werdende Wellen an Zombies. Ihr sammelt dabei Ressourcen und könnt diese einsetzen für Dinge wie:

Geschütze

Verteidigungsanlagen

zufällige Waffen und Tier-Upgrades

schwere Waffen

Medkits und weitere Ausrüstung

Während den Runden könnt ihr auch weitere Zusatz-Aufgaben für noch mehr Ressourcen abschließen und, wenn ihr schnell seid, zufällig verstreute Gegenstände sammeln. In besonderen Militär-Containern, die ihr aufsprengen müsst, steckt besonders guter Loot.

Ihr spielt dabei im Koop-Modus mit anderen Spielern zusammen. Das Update ist ab sofort verfügbar.

Weitere Inhalte in World War Z

Das steckt noch im Update: Zusätzlich zu dem neuen Modus wird es weitere Inhalte geben, die im Lauf der aktuellen Season 2 verfügbar sein werden. Ein neuer Typ an Zombies wird implementiert: ein Bomber-Zombie.

Der Bomber trägt Sprengstoff an seinem Körper und explodiert, wenn ihr diesen trefft. Ihr müsst gezielt seine Gliedmaßen angreifen, um ihn zu Fall zu bringen und seine Bomben zu entschärfen. Dann winkt euch besonderer Loot vom Zombie.

Dazu gibt es einen weiteren, kostenpflichtigen DLC „Military Bundle“ mit speziellen Waffen-Skins. Dieser kostet 5,99€ auf dem PC und 6,99€ auf Xbox One. Im PS-Store ist das Bundle bisher noch nicht aufgetaucht (Stand: 18. Dezember).

Diese Inhalte kommen noch: Im letzten Update zur Season kommen außerdem noch weitere, kostenlose Inhalte. Darunter ist die Unterstützung von Crossplay (vermutlich zwischen allen Plattformen PC, Xbox One und PS4) sowie neue kostenlose Kosmetika.

Weitere Infos zu den kommenden Updates folgen noch.