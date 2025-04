Wir schauen im April 2025 auf den Status quo von Ashes of Creation, einem der größten Hoffnungsträger für das gesamte MMORPG-Genre, das sich seit einer Dekade in der Krise befindet.

Warum ist Ashes of Creation so wichtig für das Genre? Seit 2015 befinden sich die MMORPGs bereits in einer Dürrephase, die einfach nicht enden will. Zwar gibt es hier und da Lichtblicke, doch fehlt es an ambitionierten Neuerscheinungen westlicher Studios und Publisher, durch die mal wieder etwas Bewegung in den festgefahrenen Status quo des Genres kommen kann.

Das einzige neue MMORPG aus der vergangenen Dekade, hinter dem ein westliches Team steckt und das mit einem großen Budget gesegnet war, ist New World – doch konnte das Spiel von Amazon Games trotz des enormen Launch-Hypes die Erwartungen und Hoffnungen vieler Genre-Fans nie erfüllen.

Während über die meisten anderen westlichen MMORPG-Projekte, an denen derzeit gearbeitet wird, kaum etwas bekannt ist, geht Ashes of Creation seit vielen Jahren schon einen transparenteren Weg.

Vor kurzer Zeit erst feierte die Schurken-Klasse in der Alpha von Ashes of Creation ihr Debüt:

Das ambitionierte Projekt von Intrepid Studios und Millionär Steven Sharif, an dem aktuell 250 Entwickler arbeiten, liefert im Monatstakt Updates, zeigt dabei immer neues Gameplay und dokumentiert so die Fortschritte, die das Spiel über die Jahre machen konnte.

Zudem läuft bereits seit dem Oktober 2024 die Alpha Two, aus der Spieler mit Zugang ohne NDA streamen und berichten dürfen. Dadurch gibt es ungefilterte Eindrücke zum Spiel direkt aus der Community.

Status quo von Ashes of Creation

Wie ist der aktuelle Stand? Seit dem 16. Januar 2025 läuft Phase 2 von Alpha Two, was bedeutet, dass die Alpha-Server an 5 Tagen in der Woche live sind. Ursprünglich war es der Plan, dass am 1. Mai 2025 die dritte Phase starten sollte, mit einem 24/7 Betrieb, doch haben die Entwickler diesen Termin vor wenigen Tagen auf den 4. August 2025 verschoben.

Wer einen Alpha-Zugang hat, darf Ashes of Creation also auch in den kommenden Monaten an 5 Tagen in der Woche spielen. Dabei erwartet die Tester tatsächlich noch eine spürbar unfertige Spielerfahrung. Laut Studio-Chef Steven Sharif sind aktuell etwa 70 bis 80 Prozent der geplanten Kernsysteme sowie 20 bis 30 Prozent der Inhalte in der Alpha enthalten.

Bemerkenswert ist indes, dass sich seit dem Start der Alpha Two in vergleichsweise wenigen Monaten extrem viel in der Alpha getan hat. So gab’s beispielsweise im März erst ein großes Update, das unter anderem die Schurken-Klasse, eine neue Region, die Karavellenschiffe und das Belagerungssystem für die Knoten implementiert hat.

Zudem konnte man bereits essenzielle Fortschritte bei der Technik vornehmen, durch das Upgrade auf Unreal Engine 5 sowie einem Durchbruch beim sogenannten „Server-Meshing“, wodurch sich unzählige Spieler in einer gemeinsamen Welt befinden können, ohne dass Lag und Performance das MMORPG unspielbar machen.

Getestet wurde das bereits, als im Dezember 2024 um die 6.000 Charaktere gleichzeitig auf einem Alpha-Server online waren. Insgesamt nehmen derzeit etwa 130.000 Interessierte an der Alpha teil.

Was bringt die Zukunft? In den verbleibenden Monaten bis zum Start von Phase 3 der Alpha Two möchten die Entwickler weitere Upgrades an der Technik vornehmen, das zweite Startgebiet „The Anvils“ einführen und die Quest- und Neueinsteiger-Erfahrungssysteme überarbeiten.

Weiterhin soll mit dem Beschwörer die letzte fehlende Klasse kommen. Die Völker Py’rai, Ren’Kai und Niküan werden ihre Premiere feiern und man möchte die Wirtschaft weit genug ausbauen, um im Oktober bereit für den Start von Phase 3 zu sein.

Ergänzt werden diese Inhalte von einem Zerstörungssystem für belagerte Knoten, einem Monster-Coins-System, über das ihr in die Rolle von bestimmten NPCs (inklusive Raidbossen) schlüpfen könnt, sowie Verbesserungen für Grafik, Kampfsystem und einiges mehr.

Wann genau nach Phase 3 von Alpha Two die erste Beta-Phase starten wird, ist aktuell genauso unklar wie der finale Release-Termin von Ashes of Creation.

Was muss ich noch zu Ashes of Creation wissen? Ashes of Creation ist ein Sandbox-MMORPG im Fantasy-Setting, das in einer riesigen Open World spielt. Ihr kämpft gegen Weltbosse und tretet gegeneinander im PvP an. Zudem soll es ein System geben, bei dem ihr Gebiete levelt, dadurch Dörfer sowie Städte hochzieht und Bereiche der Spielwelt verändert – die sogenannten „Nodes“. Die Entwicklung am MMORPG begann bereits 2015. Mehr dazu lest ihr hier: Release, Roadmap, Alpha 2, Klassen, Gameplay, Bezahlmodell – alles Wichtige zum MMORPG Ashes of Creation.