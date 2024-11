„Nehmt es als Warnung“ – Das neue MMORPG Ashes of Creation zeigt keine Gnade mit Schummlern, löscht 100 Charaktere

Im Sandbox-MMORPG Ashes of Creation hat sich ein Exploit verbreitet, durch den Spieler an unfaire Vorteile kamen. Die Entwickler machten kurzen Prozess und löschten über 100 Charaktere. Dazu gab es eine Warnung, die die Spieler wachrütteln dürfte.

Was war das für ein Exploit? In Ashes of Creation hat sich durch ein Update die Möglichkeit eingeschlichen, Gegenstände zu vervielfältigen. Da sich das Spiel noch in der Entwicklung befindet, haben nur wenige Tester Zugriff auf das MMORPG. Doch einige dieser Tester nutzten die Situation schamlos aus:

Mit dem Exploit konnten sie Materialien vervielfältigen und sie für viel Geld verkaufen.

Dadurch konnten sie legendäre Ausrüstung herstellen, durch die sie Vorteile im Spiel bekamen.

Zudem wurden so viele Ressourcen für die Knotenpunkte im Spiel, den sogenannten Nodes, angesammelt.

Einige Tester meldeten den Exploit, statt ihn auszunutzen. Doch da war der Schaden bereits angerichtet.

Da das Team, wie es selbst sagt, hart und schnell arbeite, dauerte es nicht lange, bis eine Reaktion auf den Exploit folgte. Mittlerweile haben die Entwickler strenge Maßnahmen ergriffen, um den Exploit und seine Folgen zu eliminieren. Und dabei haben die Exploit-Nutzer noch richtig Glück gehabt.

Ashes of Creation findet ihr im folgenden Trailer:

Entwickler von Ashes of Creation nutzen alles, was mit dem Exploit zu tun hat

Was sind die Konsequenzen? Das Entwicklerteam löschte sämtliche Materialien, die aus dem Exploit entstanden sind. Auch die legendären Ausrüstungsgegenstände, die aus solchen Materialien hergestellt wurden, wurden gnadenlos aus dem Spiel entfernt.

In den Knotenpunkten wurden sogar Notwahlen initiiert, da es Gebäude gab, die durch vervielfältige Vorräte oder dem daraus entstandenen Geld hergestellt wurden. Am schlimmsten traf es wohl die Spieler selbst, die den Exploit ausnutzten: Ihre Charaktere wurden ersatzlos gelöscht. Über 100 Charaktere wurden von den Entwicklern entfernt.

Wer durch einen Tausch oder per Zufall an die durch den Exploit hergestellten Items kam, hatte Glück. Bei diesen Spielern wurden nur die besagten Materialien entfernt. Allerdings wurde das Gold bei denjenigen auf 0 gesetzt, die durch den Exploit Geld verdient haben.

Wieso wird so hart durchgegriffen? Obwohl sich das Spiel noch in der Entwicklungsphase befindet, signalisieren die Entwickler, dass sie keinen Spaß bei Exploits verstehen. Creative Director Steven Sharif schreibt in einer Nachricht, dass er mehrmals in der Vergangenheit gewarnt habe (via Reddit).

Dass über 100 Spieler gelöscht wurden, soll lediglich eine Warnung sein. Er selbst wäre schon mehrmals in Spielen gebannt worden und weiß deshalb wohl am besten, wie es sich anfühlt, seinen Account zu verlieren. Man sei auf der sicheren Seite, wenn man den Exploit nicht ausnutzen und stattdessen an die Entwickler melden würde.

Ashes of Creation setzt auf einige innovative Ideen. Wer das Spiel noch nicht kennt, kann sich in der folgenden Übersicht auf MeinMMO ein Bild zum Sandbox-MMORPG machen: Ashes of Creation: Release, Roadmap, Alpha 2, Klassen, Gameplay, Bezahlmodell – alles Wichtige zum MMORPG von Steven Sharif