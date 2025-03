Wichtiges Free2Play-MMORPG ging 2024 offline, jetzt könnt ihr es plötzlich doch wieder spielen

PvP-Elemente und groß angelegte Schlachten in der offenen Welt, die zeitweise angedacht waren, möchte man indes streichen. PvP soll vor allem in klar abgesteckten, kompetitiven Bereichen verfügbar sein, für feste Teams und Gilden. Außerdem möchte man auf ein Buy2Play-Modell ohne Pay2Win-, aber mit Service-Elementen setzen. Mehr Infos zu den Plänen findet ihr hier: Von Aion 2 bis Chrono Odyssey: Ausblick auf das MMORPG-Jahr 2025

ArcheAge konnte sich in dieser Phase dabei von der Konkurrenz abheben, weil es Features bot, die es in westlichen MMORPGs in der Form nicht gab – etwa das Rennen um die besten Grundstücke, die Sicherung einer Festung sowie der Dominanz auf dem Server sowie der Mix aus Hausbau, Wirtschaft, PvP plus Gilden.

In den Update-Hinweisen aus der letzten Woche heißt es, dass die Client-Version von ArcheAge aktualisiert worden ist (via archeage.ru ). Zu den Neuerungen gehört es, dass interessierte Spieler über die offizielle Webseite ab jetzt – erstmals seit dem 27. Juni 2024 – eine offizielle englische Version des Clients herunterladen und spielen können.

