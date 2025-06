150.000 Spieler warten auf den Shooter-Hit des Sommers auf Steam, aber der kommt gar nicht: „Beeindruckend schlechte Entscheidung“

Mit seinem launigen Setting und einem gewaltigen Hype könnte der Shooter ARC Raiders ein richtiger Sommer-Hit auf Steam werden. Doch Spieler, die an einen überraschenden Release glaubten, wurden enttäuscht.

Um welches Spiel geht es? Der Extraction-Shooter ARC Raiders hat eigentlich alle Zutaten für einen großen Hit: Die Entwickler bewiesen bereits mit The Finals, dass sie launige Shooter machen können, und der limitierte Playtest im Mai begeisterte bereits tausende Spieler.

Laut SteamDB verfolgen mehr als 150.000 Spieler den Hub des Spiels auf Steam, noch weitaus mehr dürften es auf ihrer Wunschliste haben. Da der Shooter auch schon recht fertig wirkte, brodelte zum Summer Game Fest 2025 die Gerüchteküche: Kommt da etwa ein Shadow-Drop?

Angeheizt wurde der Hype durch einen Post von Geoff Keighley auf X, der ein Huhn auf der Bühne des Summer Game Fest zeigt. Das wurde als Anspielung auf Scrappy the Rooster verstanden, der einem im Spiel Materialien bringt. Die Community war sich also sicher, dass bei dem Event etwas ganz Großes kommen muss.

Tatsächlich hatte Embark auch etwas zu verkünden – doch statt eines spontanen Releases gab es „nur“ einen Trailer, und die Information, dass der Launch noch einige Monate auf sich warten lässt, nämlich bis zum 30. Oktober 2025.

Spieler reden sich Shadow-Drop ein, werden enttäuscht

Wie wird das jetzt diskutiert? Viele Spieler sind enttäuscht, dass sie nicht schon dieses Wochenende in die Welt von ARC Raiders abtauchen können. Sie können die Entscheidung, den Shooter so lange zurückzuhalten, nicht wirklich nachvollziehen:

FPS Frontline schreibt auf X: „Fühlt sich an wie eine verpasste Gelegenheit. Ihr hättet in die Offensive gehen sollen.“

HCTHEMC fragt auf X: „Vernichtende Enttäuschung. Euer anderes Spiel, The Finals, ist tot, worauf wartet ihr?“

Anil K versteht die Entscheidung ebenfalls nicht: „LOL. Hatte nicht das Gefühl, dass sie so viel Zeit brauchen?“ (via X)

Einige Fans sorgen sich nun sogar um ARC Raiders. Sie fürchten, Embark habe den ganzen Hype um ihren Shooter gekillt. Ein Nutzer schreibt auf X: „Ihr habt es verbockt, Leute. Habt das Momentum des potenziell größten Spiels des Sommers gekillt.“

Der gewählte Release bringt ARC Raiders nun auch in einen umkämpften Release-Zeitraum, nach Borderlands 4 und Marathon, und in die Nähe des für den Spätherbst vermuteten Call of Duty. Ein Nutzer spricht sogar von einer „beeindruckend schlechten Entscheidung.“ (via X)

Die Ankündigung trifft aber wohl niemanden so schwer, wie den einen Typen auf Reddit, der vorab ankündigte, sich einen Hoden abschneiden zu wollen, sollte es zum Summer Game Fest nur einen Trailer geben.

Späterer Release muss nicht unbedingt schlecht sein

Ist die Entscheidung wirklich so schlecht? Natürlich lässt sich nur darüber spekulieren, was genau die Verantwortlichen dazu bewegt hat, den Release so festzulegen. Allerdings muss man auch gestehen, dass Gamer nicht immer so ganz wissen, was sie eigentlich wollen.

So schreiben jetzt zwar viele, dass ARC Raiders jetzt schon fertiger sei, als manche AAA-Games, doch ist es fraglich, wie lange diese Begeisterung wirklich angehalten hätte, hätte Embark den Shooter wirklich nicht ganz fertig rausgehauen.

Schließlich sind MMO-Spieler regelrecht berüchtigt dafür, binnen Stunden durch jeden neuen Inhalt zu fegen und sich dann über die Content-Leere bis zum nächsten Update zu beschweren – nur, um es dann wieder ganz genau so zu machen.

Viele neue Multiplayer-Titel kämpfen mit diesem Umstand, da sie einfach nicht mit der Menge an Content mithalten können, die etablierte Konkurrenten über Jahre hinzugefügt haben. Eine bittere Erfahrung, die Embark schon mit The Finals machen musste.

Es kann also gut sein, dass sich die Entscheidung langfristig doch auszahlt, wenn ARC Raiders fertig an den Start geht und vielleicht sogar ein bisschen zukünftigen Content in petto hat. Die Reaktion der Spieler lässt aber erkennen, dass an der Kommunikation mit der Community vielleicht noch gearbeitet werden kann.

