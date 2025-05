Tausende Spieler erfreuen sich an einem neuen Shooter auf Steam, sogar der Publisher ist vom Erfolg überrascht

Anfang Mai konnten Spieler den kommenden Shooter ARC Raiders testen. Das Spiel kam gut an und sogar der Publisher ist vom Erfolg des Tests überrascht.

Was ist das für ein Spiel? ARC Raiders ist ein Extraction-Shooter, der auf PvEvP-Kämpfe in der 3rd-Person-Perspektive setzt und von Embark Studios (The Finals) entwickelt wird. Das Spiel soll 2025 für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen.

Vom 30. April bis zum 4. Mai 2025 lief ein Tech-Test von ARC Raiders, bei dem Spieler weltweit Eindruck vom Gameplay des Shooters gewinnen konnten. Die glücklichen Spieler, die von den Entwicklern zum Test eingeladen wurden, konnten wiederum 2 Freunde einladen. So erfreute sich der kurze Test allein auf Steam in der Spitze an über 21.500 Spielern (via SteamDB).

MMO-Gigant Nexon vom Erfolg des Tests überrascht

Das sagt der Publisher: Der Publisher von ARC Raiders ist das südkoreanische Unternehmen Nexon, das etwa für MMOs und Free-to-play-Spiele wie MapleStory und den Loot-Shooter The First Descendant bekannt ist.

Am 13. Mai veröffentlichte Nexon einen Bericht (via PDF) zu den Einnahmen des ersten Quartals 2025. Darin sprach das Unternehmen auch über den kürzlichen Tech-Test von ARC Raiders: „Ein großer, globaler Technik-Test, der Anfang dieses Monats durchgeführt wurde, übertraf deutlich unsere Erwartungen in Bezug auf die wichtigsten Messwerte, einschließlich der Wunschliste auf Steam.“

Das Unternehmen führte zudem aus, dass besonders die Beliebtheit auf YouTube und Twitch sowie die generelle Bindung der Spieler sehr gut waren: „Mit sehr begrenzter Werbung war das Spiel das sechstmeistgesehene Spiel auf Twitch und übertraf 20 Millionen Aufrufe auf YouTube.“

Postapokalyptischer Kampf Mensch gegen Maschine

Worum geht es in ARC Raiders? ARC Raiders spielt in einer postapokalyptischen Zukunft, in der die Erde von bösartigen, schwer bewaffneten Maschinen – den sogenannten ARCs – angegriffen wird.

Die ARCs vernichten alles Leben an der Erdoberfläche und machen das Bewohnen des Planeten unmöglich. Die überlebenden Menschen haben sich deshalb in unterirdische Bunker zurückgezogen und dort eine Siedlung aufgebaut.

Da es in den unterirdischen Siedlungen jedoch nur begrenzte Ressourcen gibt, wagen sich die mutigen Raider an die Oberfläche und kämpfen dort gegen die mächtigen Maschinen sowie andere Raider um Loot.

Mit Marathon erscheint neben ARC Raiders 2025 ein weiterer Extraction-Shooter, der aber nach einer ersten Alpha deutlich negativer von vielen Spielern aufgenommen wurde. Ein YouTuber glaubt zu wissen, was das Spiel von Embark besser macht: MMO-Experte ist bekannt für scharfe Kritik, erklärt, warum ARC Raiders gelingt, was Marathon nicht hinbekommt