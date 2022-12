Die Prozessoren für AMDs scheidende AM4-Plattform werden immer günstiger, wie aktuell der beliebte Ryzen 7 5800X zum neuen Tiefstpreis. Dazu gibt es auch Gratis-Spiele.

So gut ist der Preis: Den Achtkerner aus AMDs “Zen 3”-Generation für den Sockel AM4 gibt es bei Mindfactory.de aktuell für nur 228 Euro. Doch es geht noch etwas günstiger.

Laut Preisvergleich handelt es sich dabei zwar um den bisher günstigsten Preis für das Modell vor Versandkosten, die bei Mindfactory.de aber zusätzlich mit 8,99 Euro zu Buche schlagen, sofern man nicht nach Mitternacht versandkostenfrei bestellt.

Noch etwas günstiger gibt es den starken Prozessor derweil im eBay-Shop von Cyberport, wenn man den bis zum 21. Dezember gültigen Rabattcode BESCHERUNG eingibt und so inklusive Gratisversand nur 228,51 Euro bezahlt. Andere Händler listen den Ryzen 7 5800X unterdessen aktuell erst ab rund 240 Euro.

Mit Spiele-Bundle: Obendrein gibt es mit der UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection bis Ende des Jahres gleich zwei remasterte PlayStation-Hits für den PC in Form von UNCHARTED 4: A Thief’s End und UNCHARTED: The Lost Legacy gratis als Download-Code dazu.

Dafür muss man nach dem Kauf bei Mindfactory lediglich E-Mail-Adresse, Rechnungsnummer und Namen auf der Aktionsseite eingeben oder bei Cyberport eine Rechnungskopie per Mail verschicken und bekommt dann den Spiele-Code zugeschickt (weitere Infos auf den Shop-Seiten).

Das bietet der Ryzen 7 5800X

Auch wenn der Ryzen 7 5800X bereits Ende 2020 erschienen ist, gehört er immer noch zu den beliebtesten und lohnendsten CPUs für AMDs AM4-Plattform – auch wenn mittlerweile die teureren Nachfolger verfügbar sind.

Mit acht CPU-Kernen und der Fähigkeit, 16 Threads abzuarbeiten, liefert er auch heute noch hohe Bildraten in aktuellen Games, sofern die passende Grafikkarte mit an Bord ist.

AMD Ryzen 7 5800X zum Tiefstpreis mit Rabattcode BESCHERUNG bei eBay.de

Kerne 8 Threads 16 Turbotakt 4,7 GHz Basistakt 3,8 GHz Grafikeinheit nein Sockel AMD AM4 (PGA1331) Chipsatz-Eignung A320 (modellabhängig), A520, B350 (modellabhängig), B450 (modellabhängig), B550, X370 (modellabhängig), X470 (modellabhängig), X570 Architektur Zen 3 L2-Cache 4 MB (8x 512 kB) L3-Cache 32 MB Speichercontroller Dual Channel DDR4-3200 (PC4-25600), 51,2 GB/​s, max. 128 GB Freier Multiplikator ja PCIe-Lanes 24x PCIe 4.0 Chipsatz-Interface PCIe 4.0 x4 Lieferumfang ohne CPU-Kühler Temperatur max. 90 °C (Tjmax) Herstellergarantie 3 Jahre bei AMD Boxed-Prozessoren

Rezensionen und Test

Top-Bewertungen: Durchschnittlich 4,9 von 5 Sternen in 477 Rezensionen hat der Prozessor bei Mindfactory.de und dabei auch einen “Customers’ Choice Award” erhalten.

Gelobt werden dabei vor allem Performance und Preis-Leistungs-Verhältnis, während keine nennenswerten Kritikpunkte herausgestellt werden.

Im Test: Chip.de hatte den Prozessor Anfang letzten Jahres auf dem Prüfstand und hat die Testnote 1,2 (“Sehr gut”) vergeben.

In unserem Test konnte der AMD Ryzen 7 5800X eine Spitzenposition erobern und sich sogar vor Intels Top-Prozessor der zehnten Core-i9-Generation platzieren. Der Acht-Kerner liefert ausgezeichnete Performance-Werte in den Benchmarks. Er profitiert von der aktuellen Zen-3-Architektur und der damit verbundenen schnelleren internen Datenübertragung und -verarbeitung. Für Gamer interessant ist der Prozessor, da er keine Leistungsengpässe erzeugt. Chip.de

Pro Sehr gute Leistungswerte

Starke Gaming-CPU

Ausgezeichnete Leistungsaufnahme Contra Lüfter gehört nicht zum Lieferumfang

Besitzt keinen integrierten Grafik-Chipsatz

