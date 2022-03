Einen Shooter-Hit bekommt ihr gerade bei Amazon zum Spitzenpreis

Bei Amazon könnt ihr im Angebot aktuell einige PC-Spiele zum Bestpreis kaufen. Wir zeigen euch welche Titel sich besonders lohnen.

Es ist wieder einmal Zeit die eigene Spielesammlung oder auch die Pile of Shame zu erweitern. Amazon bietet derzeit einige Spiele für den PC günstiger an. Darunter findet sich ein Shooter, der die aktuellen Titel im Regen stehen lässt. Außerdem sind zwei Spiele für Star Wars-Fans im Angebot.

Alle Angebote bei Amazon gelten noch bis zum 31. März 2022.

Battlefield 5 jetzt zum Bestpreis kaufen

Origin-Key im Angebot: Bei Amazon bekommt ihr Battlefield 5 für Origin für nur 9,99 Euro. Günstiger gibt es diesen aktuell nirgends. Es handelt sich dabei um einen Key, den ihr direkt nach dem Kauf erhaltet. Ihr müsst also nicht erst auf eine Lieferung warten um loslegen zu können.

Battlefield 5 ist noch immer sehr gut: Battlefield 5 ist gerade durch den eher schwachen Nachfolger Battlefield 2042 eine großartige Alternative für alle Shooter-Fans. Zu diesem Fazit gelangt auch Fabiano Uslenghi von der GameStar. Er meint ihr sollt Call of Duty: Vanguard und BF 2042 vergessen, denn Battlefield 5 fühlt sich 2021 so gut an wie nie. Das gilt natürlich auch noch 2022.

Wie gut Battlefield 5 für den PC ist, zeigt auch der GameStar-Test. Dort bekam der Multiplayer-Shooter eine sehr gute Wertung von 87 Punkten.

Ohrfeige für EA: Battlefield 5 hat auf Steam gerade mehr Spieler als das neue Battlefield 2042

Star Wars & ein Strategie-Klassiker im Angebot

Neben Battlefield 5 gibt es noch weitere PC-Spiele bei Amazon günstiger. Allen voran Star Wars Jedi: Fallen Order. Aber auch das sehr gute Remaster von Command & Conquer ist einen Blick wert. Motorsport-Fans können sich außerdem auf ein Top-Angebot für den Motorsport Manager freuen.

