In dem subreddit von League of Legends feiern die Spieler eine Cosplayerin, die den Song Popstars von K/DA in Beat Saber spielt und gleichzeitig ein Einrad fährt. Ich habe mit ihr ein wenig geplaudert und gefragt: „Warum?“

Die K-Pop-Band K/DA, die aus LoL-Charakteren besteht, sollte ursprünglich eigentlich nur Werbung für neue Skins sein. Das erste Video mit dem Song „Popstars“ hatte allerdings einen so krassen Erfolg, dass Riot beschloss direkt ein ganzes Album zu veröffentlichen.

Auch wenn ich relativ wenige Berührungspunkte mit LoL habe, haben die Songs von K/DA mir von Anfang an zugesagt und ich habe die Band seitdem immer mit Adleraugen verfolgt.

Als ich vor einigen Tagen deswegen im LoL-subreddit vorbeischaute, sprang mir ein Video mit über 30.000 Upvotes direkt ins Gesicht (aktuell 36.394 Upvotes, Stand: 31.10.2020, 16:00 Uhr). Es war förmlich explodiert.

Das ist das Video: In dem Video sieht man einen Zusammenschnitt davon, wie eine Cosplayerin, die auf reddit den Namen sigmagicpi hat, das beliebte VR-Spiel Beat Saber spielt, aber nicht einfach nur so.

Sie zockt es auf der Schwierigkeit Expert+, während sie ein Cosplay von K/DA-Akali trägt und dabei ein Einrad fährt. Weil alles andere offensichtlich zu langweilig gewesen wäre.

Mein erster Gedanke dabei war der gleiche, wie der Top-Kommentar in dem riesigen reddit-Thread:

Ich habe den Titel gelesen und dachte nur „…Was?“ Und dann habe ich das Video geschaut und dachte nur „…Was?“ reddit-User RaisinMuffins

Als jemand, der sich in der Vergangenheit beim Versuch ein Einrad zu fahren schon Paar mal auf die Nase gelegt hat, war ich davon mehr als beeindruckt. Aber schaut es euch selbst an:

Die Cosplayerin spielt „Popstars“ von K/DA, den ersten Song, den die K-Pop-Gruppe veröffentlicht hatte. Ich habe sie daraufhin auf reddit angeschrieben und gefragt, ob sie mir erzählen mag, wer sie ist und wie zur Hölle sie auf so eine verrückte Idee gekommen ist.

Kombination von 3 Lieblings-Hobbys

Die Idee, den kleinen Stunt mit dem Einrad und Beat Saber zu machen, hatte sigmagicpi schon länger im Kopf. Sie wurde später auch von einigen ihrer Freunde und Bekannten dazu ermutigt und hat es daraufhin auf reddit gepostet.

Es ist eine Kombination 3 ihrer Hobbies, über die sie mir in unserem Gespräch erzählt hat.

Hobby Nummer 1: Einrad

Wie man unschwer erkennen kann, ist es nicht ihr „erstes Rodeo“. sigmagicpi erzählte mir, dass sie bereits in der dritten Klasse anfing Einrad zu fahren:

Meine Grundschule hatte einen Einrad-Klub, dem ich in der dritten Klasse beigetreten war. Ich wurde zu einer der Besten an meiner Schule, obwohl ich erst ziemlich spät angefangen hatte im Vergleich zu den anderen. Ich habe aber erst vor Kurzem damit [dem Einradfahren] wieder angefangen, weil es ein spaßiges Hobby ist, das man während der COVID-19-Zeit ausüben kann.

Der Einrad-Part ist auch definitiv das Schwerste an dem ganzen Kunststück im Video. sigmagicpi sagte, dass sie den Song in Beat Saber noch nicht perfekt kann, was vor allem daran liegt, dass es sehr anstrengend ist an einer Stelle zu fahren.

Der begrenzte Platz ist ebenfalls ein Problem und sie hat etwa 10 Anläufe gebraucht, um das Video so hinzubekommen, dass sie damit zufrieden war.

Ich kann auf dem Einrad nicht über die ganze Dauer des Songs bleiben, aber ich kann mich etwa eine Minute lang halten. […] Es ist wirklich schwierig auf einem Einrad für längere Zeit an einer Stelle zu bleiben, weil meine Beine nach etwa 30 Sekunden müde werden. Es ist im Grunde ein Kampf gegen die Erschöpfung

Hobby Nummer 2: Gaming

Auch bei LoL ist sigmagicpi schon länger dabei. Dieses Hobby hat sie gemein mit ihrem älteren Bruder, der mit dem sie Games zockte, wenn er sie besuchen kam. Er zeigte ihr die meisten Spiele, die sie aktuell spielt oder in der Vergangenheit mal gespielt hat.

Auch wenn sie anfangs eigentlich gar nicht so viel LoL gespielt hat, hat es sich in der Highschool stark verändert:

[…] Als ich in der 11. Klasse war, wollte meine Mutter, dass ich unbedingt einem Club beitrete. Der einzige Club, bei dem ich ursprünglich das Gefühl hatte, dass ich dort dazu passen würde, war der Gaming-Club. Es war wahrscheinlich die beste Erfahrung, die ich in der Highschool gemacht habe. Ich begann wieder mehr LoL zu spielen, damit ich ein Teil des League-Teams sein könnte. […) Seitdem spiele ich viel League of Legends und schaue auch viel LoL-Esport.

Auch auf Beat Saber kam sie über die Schule. Sie meldete sich im Sommer freiwillig für ein Event, bei dem sich mit anderen Schülern zusammen an einer VR-Station arbeiteten. Dort spielte sie zum ersten Mal auch Beat Saber und verliebte sich in das Spiel.

Sie kaufte sich ein eigenes VR-Headset, das Oculus Quest, und spielte alle Level des Soundtracks und der DLCs durch auf Expert+ (Außer Ghost, aber da ist sie sehr nah dran).

Hobby Nummer 3: Cosplay

Das Cosplay ist das dritte Hobby, das sigmagicpi in ihrem Video eingesetzt hat. Aufgrund ihrer Vorliebe für League of Legends hat sie in der Vergangenheit bereits andere LoL-Charaktere cosplayed, wie etwa Miss Fortune oder Spellthief Lux.

Ich wollte eigentlich zur ComicCon gehen, verkleidet als Freljord, aber wegen COVID-19 hat alles dicht gemacht und das nicht mal eine Woche, bevor die Messe stattfinden sollte.

Das Akali-Cosplay trug sie im Video, weil es zu dem K/DA-Song gut gepasst hat und weil es bald Halloween ist.

Es hat mich gefreut, mich mit sigmagicpi zu unterhalten, und ich wünsche ihr viel Erfolg beim Erobern des letzten Beat-Saber-Songs auf Expert+.

