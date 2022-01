Activision-Chef Kotick hält Meeting nach Xbox-Übernahme, beunruhigt Mitarbeiter in 16 Minuten

Mit einem Firmen-Meeting wollte Activision-Blizzard-CEO Bobby Kotick eigentlich die Wogen glätten, nachdem die Mitarbeiter erst durch die Presse von der Übernahme durch Microsoft und Xbox erfahren hatten. Das lief aber nicht so, wie es den Mitarbeitern versprochen wurde und sie es erwartet hatten.

Was war das für ein Meeting? Den Berichten nach wurde den Mitarbeitern mitgeteilt, dass das Meeting 30 Minuten dauern solle. Da es außerdem keine Live-Chat-Funktion gab, mussten sie ihre Fragen per Mail einschicken. Diese Fragen sollten dann in dem Meeting beantwortet werden. Das lief aber nicht so, wie es geplant war.

Bobby Kotick kam zunächst 7 Minuten zu spät zum Meeting.

Dabei ging er kaum auf Fragen ein, sprach vor allem über die Chancen des Deals und dass Microsoft dazu verpflichtet sei, so viele Mitarbeiter wie möglich zu übernehmen.

Außerdem ging er nochmal auf seine Zukunft ein. Er wolle bleiben, bis die Übernahme abgeschlossen sei. Wenn nötig, sogar länger.

Dann beendete er das Meeting bereits nach 16 Minuten. Selbst wenn man die 7 Minuten abzieht, die er zu spät kam, wären noch weitere Minuten offen geblieben.

Das und die Aussagen während des Meetings haben bei zahlreichen Mitarbeitern nicht gerade für Ruhe gesorgt. Während manche eher unbeeindruckt sind, sind einige nun besorgter, als zuvor. Das geht aus einem Bericht der Washington Post hervor.

Mitarbeiter fürchten Rache und dass Kotick bleibt

So lief das Meeting ab: Kotick sprach über die Zukunft des Unternehmens, während Chief People Officer Julie Hodges ihm zwischendurch Fragen aus den Mails der Mitarbeiter vorlas.

Um Sorgen vor Entlassungen zu mildern, sagte Kotick, dass “der Übergang reibungslos verlaufen wird, weil [Microsoft] sich verpflichtet hat, so viele Mitarbeiter wie möglich zu behalten”.

Nachdem viele Mitarbeiter zuletzt den Rücktritt von Kotick forderten und es zuletzt bei Activision bereits Entlassungen gab, fürchten nun manche nach diesem Kommentar sogar mögliche Rache-Kündigungen durch Activision.

Die ganze Angst und Wut, die man empfindet, ist immer noch mit Bobby Kotick verbunden und dem Schaden, den er anrichten wird, bis die Fackel an Microsoft weitergereicht wird”, sagte der Blizzard-Mitarbeiter. “Er verglich Activision mit seinen Kindern, und ich habe das Gefühl, dass er sie nicht loslassen wird. Ohne Erwähnung des Streiks, des Rechtsstreits oder irgendeines der andauernden Probleme hätte es genauso gut überhaupt kein Q&A geben können. Wir hätten eine Pressemitteilung lesen und 15 Minuten länger schlafen können. via Washington Post

Hodges und Kotick gingen auch auf die per E-Mail eingegangenen Fragen zur Arbeitsplatzsicherheit, zu Gehaltsänderungen und zu Microsofts Strategie in Bezug auf Spiele, ein. Dabei versicherten sie den Mitarbeitern scherzhaft, dass sie nicht zu Microsoft Teams wechseln würden.

Während des Meetings betonte Kotick deutlich, dass er erst gehen werde, wenn der Übergang abgeschlossen sei und er das Gefühl habe, dass es der richtige Zeitpunkt sei. Das sorgte ebenfalls nicht für Freudensprünge unter den Mitarbeitern, wie aus einer anonymen Aussage hervorgeht.

Demnach setzen einige Mitarbeiter eher ihre Hoffnung in eine schnelle Übernahme durch Microsoft und einen Abgang von Bobby Kotick. Dieser scheint nach den Aussagen aber nicht unbedingt bereit, seine Firma schnell abzugeben.

Ob er Activision Blizzard dann tatsächlich ganz verlässt, bleibt offen. Vor 2023 werden wir es ohnehin nicht erfahren, denn der Deal soll erst mit Abschluss des Geschäftsjahrs 2023 abgeschlossen sein.

Warum ist das so ein großes Thema? Activision Blizzard ist seit Monaten regelmäßig in Sexismus-Skandale verwickelt, es wird sogar ermittelt. Dabei ist CEO Bobby Kotick sogar selbst verstrickt und es wurden auch gegen ihn persönlich Anschuldigungen erhoben.

Deshalb wird sein Rücktritt von Mitarbeitern und Investoren gefordert und wurde bereits mit Bekanntwerden des Deals spekuliert. Aktuell geht man davon aus, dass er mit Abschluss des Deals zumindest nicht mehr CEO sein wird.

Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft erschüttert die Gaming-Welt

Was genau ist da eigentlich los? Das ist die Situation:

Am 18. Januar wurde bekannt, dass Microsoft den Videospiele-Entwickler Activision Blizzard kaufen will – für rund 70 Milliarden US Dollar.

Dabei handelt es sich um den größten Deal in der Gaming-Branche und Gamer weltweit wurden von der Nachricht erfasst

Mit Bekanntwerden des Deals kamen aber etliche Fragen auf, wie es nun weitergeht – was passiert mit WoW und Call of Duty?

Auf einige dieser Fragen gibt es mittlerweile Antworten. So wissen wir beispielsweise, dass die Shooter-Reihe Call of Duty offenbar auch weiterhin auf PlayStation erscheinen soll. Das verriet Xbox-Chef Phil Spencer bereits in einem Interview.