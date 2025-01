80 Euro teures Mount verliert NPCs für Auktionshaus und Post, Käufer ist verzweifelt

Wer sich für viel Geld in World of Warcraft den Goldgeschmückten Händlerbrutosaurus gegönnt hat, will sicherlich auch die beiden NPCs ausgiebig nutzen, die Zugang zum Postfach und Auktionshaus gewähren. Doch was tun, wenn die beiden Helfer plötzlich verschwinden?

Was ist das für ein Mount? Als im Oktober 2024 das 20. Jubiläum von World of Warcraft startete, machten sich die Entwickler selbst ein Geschenk: ein fast 80 Euro teures Mount, das nur für eine gewisse Zeit verkauft werden soll. Schon am Starttag war klar: Das Luxus-Reittier ist für Blizzard ein Mega-Erfolg.

Zu den Besonderheiten vom Goldgeschmückten Händlerbrutosaurus gehören dabei zwei NPCs, die einzigartige Dienste anbieten. Während der eine euch den mobilen Zugang zum Auktionshaus gewährt, fungiert der zweite Helfer als nützlicher Postbote – und all das überall, wo ihr Reittiere herbeirufen dürft. Für vergleichbare Alternativen hat manch ein WoW-Spieler sehr tief in die Goldtaschen gegriffen.

Zeitbegrenzte Dienstleistung?

Was tun, wenn die NPCs verschwinden? Einer der vielen Käufer des Luxus-Mounts meldete sich vor kurzer Zeit auf Reddit, um sein Leid zu klagen: Nachdem er 90 US-Dollar in das Tier investiert hatte, sind die beiden NPCs einfach verschwunden! Was tun? Hat er das viele Geld vollkommen umsonst ausgegeben? Die Community zeigt sich von ihrer albernen, aber auch hilfreichen Seite:

N0x1mus witzelt auf Reddit: „Wenn man sie weggeschickt hat, muss man weitere 90 Dollar zahlen, um sie wiederzubekommen.“

Fynzou hilft auf Reddit mit Rat und Tat: „Sie können entfernt werden. Wenn es dir passiert und du sie nicht selbst entfernt hast, liegt das daran, dass du den Fackeleffekt der Geheimnisse aktiv hast. Klick mit der rechten Maustaste auf den Stärkungszauber – aus irgendeinem Grund entfernt er sie automatisch.“

yawn_oink ergänzt auf Reddit: „Das ist mir in letzter Zeit häufig passiert, wenn ich Ernte-Events […] abgeschlossen habe … Direkt nach Abschluss des Events wurden bei allen Reittieren mit Verkäufern (Yaks, Bären, Brutto) die Verkäufer nicht geladen, und auch die dynamische Flugaktionsleiste wurde nicht geladen.“

Ele7237 wundert sich auf Reddit: „Ich wusste gar nicht, dass diese Mount-Händler entfernt werden können. Nach 20 Jahren lerne ich immer noch Neues dazu.“

Falls euch das bei eurem Goldgeschmückten Händlerbrutosaurus auch ab und an passiert, wisst ihr jetzt also, woran das liegen könnte. Ihr braucht also keine Angst haben, dass die NPCs zwischendurch Pausen einlegen oder gar für immer kündigen. Übrigens: Wir wissen mittlerweile, wie viele Millionen das 78-Euro-Mount gemacht hat.