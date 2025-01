5 Spiele, die ihr bis zum nächsten großen Hit auf Steam zocken könnt

Wer länger nicht mehr in Helldivers 2 hereingeschaut hat, findet mit der neuen Fraktion ein wichtiges großes Feature, auf das Fans schon lange gewartet haben. Mehr zu der neuen Fraktion im Spiel erfahrt ihr hier: Helldivers 2 bringt endlich neue Gegner, doch die waren so schnell tot, dass viele Spieler sie sogar verpasst haben

Während das Spiel kein Endziel hat, wird der intergalaktische Krieg von einem Gamemaster gesteuert, der über Angriffsbefehle in Form von Missionen die Helldiver auffordert, die Galaxie zu erobern. Wer möchte, kann so ein ganzes Wochenende damit verbringen, den Schlachtbefehl zu erfüllen.

Was ist das für ein Spiel? Der von Starship Troopers inspirierte Koop-Shooter Helldivers 2, glänzt durch seine starke Inszenierung, die normale Spielmomente schnell in fast schon cineastische Erlebnisse verwandelt. Obwohl der Koop-Shooter kein Grafikblender ist, sorgen die Effekte für eine starke Kulisse.

Jede Wahl hat Konsequenzen, und es gibt zahlreiche mögliche Enden, abhängig davon, wie ihr euch in kritischen Momenten entscheidet. Dabei könnt ihr entweder versuchen, alle zu retten, oder genau das Gegenteil tun und eure Charaktere durch dumme Entscheidungen in Gefahr bringen.

Was ist das für ein Spiel? The Quarry ist ein narratives Horror-Abenteuer, bei dem ihr Teenager durch den letzten Abend und die letzte Nacht ihres Sommercamps steuert. Besonders interessant ist dabei, dass eure Entscheidungen nicht nur die Handlung, sondern auch das Überleben der Teenager beeinflussen.

