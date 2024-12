Helldivers 2 bringt endlich neue Gegner, doch die waren so schnell tot, dass viele Spieler sie sogar verpasst haben

Endlich war es so weit! Die Illuminierten fielen in Helldivers 2 ein, um die Galaxis zu erobern. Doch sie trafen auf heftigen Widerstand der Helldivers. Und zack: Schon war die Bedrohung wieder Geschichte.

Große Aufregung herrschte bei den Helldivers-Fans, als das dicke Update mit dem Auftritt der Illuminierten im Rahmen der Game Awards enthüllt wurde. Wortwörtlich monatelang hatten die Spieler auf die Invasion der dritten Gegner-Fraktion neben Käfern und Robotern gewartet.

Am Wochenende war es so weit und die Space-Tintenfische attackierten. Doch die von langer Hand geplante Invasion scheiterte krachend. Denn Helldivers 2 verzeichnete einen deutlichen Spielerzuwachs, dem die Illuminierten offensichtlich nicht gewachsen waren. Es wurden zahlreiche Schlachten auf den Straßen des Planeten Calypso geschlagen. Das Ergebnis: Die neue Fraktion wurde komplett besiegt. Aktuell kann sie im Spiel nicht mehr herausgefordert werden.

So funktioniert das in Helldivers: Die verschiedenen Feind-Fraktionen attackieren mehrere Systeme im Spiel, die man dann wiederum „befreien“ soll. Wird eine Fraktion so sehr dezimiert, dass sie auf Null fällt, ist sie tatsächlich erstmal raus aus der Galaxie. Und genau das ist offenbar mit den Illuminierten passiert.

Helldivers feiern Sieg, aber nicht alle hatten was vom neuen Feind

So reagieren Spieler: Erstmal fiel das Feedback zum neuen Update in den sozialen Medien weitestgehend positiv aus. Die Illuminierten, die neuen Fahrzeuge, die neue Kampfumgebung – das alles holte viele Helldivers ab.

Und offensichtlich motivierte das auch zum Spielen. Nach dem Sieg gegen die neuen Feinde wird im Subreddit zu Helldivers 2 gefeiert: „Wir haben gewonnen“, „Hundert Jahre Vorbereitung umsonst“ oder „Stellt euch mal vor, nach hundert Jahren den Krieg zu erklären, und dann in 2 Tagen verprügelt zu werden“ – solche Sprüche liest man da von den Spielern (via reddit).

Gleichzeitig sieht man aber auch Kommentare von Spielern, die eigentlich auch ganz gern mitgemacht hätten. Doch die anderen haben die Illuminierten so schnell erledigt, dass manche die Invasion schlichtweg verpasst haben. Wer jetzt noch gegen die coolen, neuen Feinde kämpfen will, schaut erstmal in die Röhre.

War’s das schon mit den Illuminierten? Aktuell ist von ihnen nichts mehr zu sehen. Aber Spieler sind sich sicher: Die werden zurückkehren. Es müsse sich bei der aktuellen Invasion nur um eine Vorhut gehandelt haben und der wahre Kampf stehe noch bevor. Schließlich haben die Illuminierten nur einen einzigen Planeten erobern (und wieder verlieren) können, bevor sie besiegt waren. Das wird ja wohl nicht alles gewesen sein.

Dementsprechend warten nun alle gespannt auf die Rückkehr der neuen Gegner. Und dann wird sich zeigen, ob die Helldivers es erneut so effektiv mit den Illuminierten aufnehmen können – oder ob der Kampf diesmal etwas langwieriger ausfällt. Wer genau diese Illuminierten sind, lest ihr derweil hier.