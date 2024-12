„Müsst ihr morgen nicht arbeiten?“ – Helldivers 2 erfährt dank Game Awards massiven Ansturm an Spielern

Zum Vergleich: In den Tagen vor dem Event waren keine 25.000 Spieler zeitgleich online. Vergleichbar hohe Zahlen gab es zuletzt im April 2024, also knapp zwei Monate nach Launch. Das Allzeithoch liegt weiterhin bei 458.709 gleichzeitig aktiven Spielern.

Wie wirkt sich die Ankündigung aus? Nun, offensichtlich haben der Trailer sowie die Ankündigung die Lust vieler Fans angeheizt, mal wieder in den Koop-Shooter einzuloggen. Kurz nach den Game Awards stieg die Zahl der gleichzeitig aktiven Spieler bereits auf über 72.000 (via Reddit ). Am Wochenende kletterte die Statistik sogar noch auf 150.169 gleichzeitig aktive Spieler (via steamdb.info ).

Die Illuminierten sind eine hoch entwickelte, außerirdische Zivilisation, die als Gegner der Über-Erde gegen die Spieler in Helldivers 2 kämpfen wird und im unteren Teil der Galaxie-Karte angreift. Der Kampf gegen die Illuminierten soll sich dabei grundlegend von den Schlachten gegen die Käfer und Roboter unterscheiden, da ihr in den Städten der verschiedenen Kolonien kämpft.

