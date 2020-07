3 große MMORPGs gehen 2020 neue Wege, um noch wichtig zu bleiben

Die drei großen MMORPGs World of Warcraft, Final Fantasy XIV und Star Wars: The Old Republic machen 2020 größere Veränderungen durch, um relevant zu bleiben. Das ist aber nicht nur wichtig für die Spiele selbst, sondern für das gesamte Genre.

Ganz nüchtern gesagt: Die Hochzeiten der MMORPGs sind vorbei. Zwar erscheinen nach wie vor neue Spiele im Genre, die ganz großen AAA-Titel bleiben aber aus und Neuveröffentlichungen müssen oft kämpfen, um genug Spieler zu bekommen, damit der Betrieb langfristig aufrecht erhalten werden kann. Das schaffen sie manchmal nicht, siehe Bless Online.

Natürlich gibt es noch die großen MMORPGs, die ihre treue Fangemeinde haben und Erfolge feiern:

World of Warcraft

Final Fantasy XIV

Star Wars: The Old Republic

Doch selbst diese Spiele machen 2020 einige Veränderungen durch, damit sie auch in Zukunft noch wichtig bleiben. Wir fassen diese Veränderungen für euch zusammen und erklären, warum diese so wichtig für das gesamte Genre sind.

Exile’s Reach ist das neue Startgebiet von WoW, das mit Shadowlands eingeführt wird.

Welche Änderungen macht das MMORPG 2020 durch? Mit der 8. Erweiterung Shadowlands kommen nicht nur neue Inhalte ins Spiel, es gibt einige Änderungen, die den Einstieg verbessern:

Neues Startgebiet „Exile’s Reach“, in dem Neulinge erste Schritte machen und Abenteuer erleben, welche in die Story und den Krieg zwischen Allianz und Horde einführen.

Weniger Level – Ihr steigt nun keine 120 Stufen mehr auf, sondern 50 (mit Shadowlands dann 60). Der Levelaufstieg wird dafür von besseren Belohnungen begleitet.

Chromie-Zeit – Ihr wählt aus, wo ihr euren Helden aufleveln wollt und könnt dafür sogar ein Addon aussuchen. Dies führt zu einem fokussierteren Questen mit mehr Freiheiten in dem Gebiet, das euch gefällt.

Was meinen Spieler zu diesen Veränderungen? Veränderungen in WoW werden grundsätzlich heftig diskutiert. Nicht jeder findet es gut, dass es weniger Levels geben soll oder wenn Fähigkeiten verändert werden. Neuerungen sind stets ein Thema, was Emotionen hochkochen lässt.

Voidy meint auf MeinMMO zu der Reduzierung der Levels: „Find ich gut. Aktuell klafft zwischen 100 und 120 ein riesiges Loch. Keine Freischaltungen, Fähigkeiten, Talente… Der Char ist ab Legion bereits „fertig“. Dann doch lieber wie früher alle 1-2 Level etwas mehr statt nur eine höhere Zahl.“

Cachucamaru_Priest meint auf reddit zur Einführung von Exile’s Reach das er schon testen konnte: „Es bringt euch durch die ganze Erfahrung wie auf Schienen: Obwohl das nicht unbedingt etwas Schlechtes ist, nimmt es ein wenig von der „Spieleragentur“, von der Blizzard auf der BlizzCon gesprochen hat, weg. Außerdem geht das Level zu schnell und der Fortschritt endet zu abrupt.“

Final Fantasy XIV

Die neue Free Trial von Final Fantasy XIV bietet ab 11. August viel mehr Content, darunter auch das Addon Heavensward.

Welche Änderungen macht das MMORPG 2020 durch? Am 11. August erscheint das große Update 5.3, welches die Trial des MMORPGs erweitert:

Ihr könnt alle Jobs und Klassen von Final Fantasy XIV A Realm Reborn inklusive des Dunkelritters, Astrologen und Maschinisten spielen.

Ihr steigt ins neue Trial-Maximal-Level 60 auf (aktueller Maximal-Level ist 80).

Ihr erlebt alle Quests von A Realm Reborn und Heavensward inklusive Patch 3.56.

Die Raids „Verschlungene Schatten von Bahamut“, Kristallturm, Nichts-Arche und Alexander stehen euch auf normal und episch zur Verfügung.

Ihr absolviert 49 Dungeons von ARR und HW.

Ihr könnt alle Ausrüstungen bis Level 60 nutzen.

Was meinen Spieler zu diesen Veränderungen? Die neue Trial kommt in der Community des MMORPGs richtig gut an:

SamXV1 meint auf reddit: „Die neue Free Trial wird sicher viele neue Spieler mit sich bringen, besonders wenn sie Heavensward spielen können.“

Save schreibt: „Ich bin der Meinung, dass die Free Trial das Spiel jetzt im Wesentlichen zu einem kostenlosen 100+ Stunden JRPG mit einer der besten FF-Geschichten in der Heavensward-Erweiterung macht.“

Star Wars: The Old Republic

Star Wars: The Old Republic ist über Steam gestartet und erreicht über die Plattform sehr viele neue Spieler.

Welche Änderungen macht das MMORPG 2020 durch? Am 21. Juli startet das MMORPG SWTOR auf Steam. Und das sogar sehr erfolgreich. Schon zum Launch spielten über 25.000 Spieler gleichzeitig über Valves Plattform.

Der Steam-Lauch öffnet das MMORPG Star Wars: The Old Republic für viele neue Spieler, die eben Steam nutzen. Die Spieler genießen die im vergangenen Jahr überarbeitete Free2Play-Spielerfahrung, die deutlich weniger Einschränkungen mit sich bringt. Wer also nur die Story seines Charakters genießen will, der braucht im Grunde keinen Cent auszugeben.

Was meinen Spieler zu diesen Veränderungen? Der Steam-Launch kommt sehr gut bei den Spielern an. Das zeigt schon SteamDB mit einem Peak an gleichzeitigen Spielern von 34.210.

ValidAvailable erklärt auf reddit: „Denkt einfach daran: All diese neuen Accounts bedeuten neue Spieler in den Flashpoints. Seid also nicht doof zu ihnen, wenn sie wirklich spielen wollen, anstatt einen weiteren Farmlauf der Spammer Station durchzuführen.“

Thorwoofie meint: „Ich denke, es ist an der Zeit, zurückzukehren und zu sehen, wie es jetzt mit dieser „Injektion“ von neuen Spielern und auf einer Plattform, die viel mehr Sichtbarkeit als zuvor bietet, vorangeht. Ich freue mich über diesen Schritt von EA, SWTOR zu Steam bringen.“

Was bedeutet das für die Spiele und das Genre der MMORPGs?

Vielleicht profitieren auch neue MMORPGs wie Ashes of Creation davon, wenn ältere Online-Rollenspiele das Interesse am Genre neu entfachen.

MeinMMO-Autor Andreas Bertits analysiert, was diese Änderungen für die Spiele und das Genre bedeuten könnten:

Die Vorteile für die Spiele: MMORPGs leben von möglichst vielen Spielern. Diese brauchen aber eine Motivation, sich ein Onlinespiel anzuschauen – vor allem, wenn dieses schon einige Jahre läuft und eine eingeschworene Community hat.

Eine Free-Trial auszubauen und attraktiver zu machen, wie das bei FF14 der Fall ist, kann hier natürlich für einen starken Zustrom an Spielern sorgen.

Auch, ein Spiel über eine so beliebte Plattform wie Steam anzubieten, sorgt für neue Spieler, wie man anhand der Zahlen von SWTOR sehen kann.

Und den Einstieg in ein MMORPG zu verbessern, das seit vielen Jahren läuft, ist ebenfalls eine gute Idee, um neue Spieler anzulocken – selbst, wenn das wie im Fall von World of Warcraft nicht alle Veteranen gut finden.

Das könnten die Vorteile fürs Genre sein: Zu sehen, dass große MMORPGs wie Final Fantasy XIV, World of Warcraft und Star Wars: The Old Republic mit einigen Anpassungen wieder neue Spieler für sich gewinnen können, macht Hoffnung darauf, dass das Genre wieder zu alter Größe zurückfinden kann.

Das Interesse der Spieler scheint ja da zu sein, wie SWTOR zeigt. Es müssen nur die entsprechenden Anpassungen am Spiel vorgenommen werden, welche das Interesse daran steigern.

Ob die geplanten Änderungen auch bei WoW und FF14 zu mehr Spielern führen, werden wir dann sehen, wenn die Anpassungen live gehen. Sollte das der Fall sein, sind das sehr gute Zeichen für das gesamte Genre der MMORPGs.

Vielleicht sehen wir bei kommenden MMORPGs ebenfalls jede Menge Spieler. Welche MMOs und MMORPGs 2020 und 2021 am aussichtsreichsten sind, verraten wir euch in einer Liste.