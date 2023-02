20 Jahre altes Spiel schreibt 2 Monate nach Release auf Steam irre Zahlen: über 6 Mio. €, 95 % positiv

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Zudem sei nun auch die Zukunft des Spiels erstmal abgesichert – so weit, dass man sogar das Team vergrößert hatte: “Vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben!”

“Etwas weniger als die Hälfte geht für Steuern drauf, und wir bezahlen weiterhin Leute und neue Geschäftsausgaben und so weiter, es ist also nicht alles persönliches Geld”, so das Statement: “Aber ein großer Teil davon ist es. Genug, dass wir die Hauptprobleme Gesundheit/Ruhestand gelöst haben, die für Independent-Leute problematisch sind.”

“So, die Rädchen haben sich gedreht, und hier ist, was wir bekommen haben, vor allem gestern”, schreibt er (via bay12forums.com ).

Insert

You are going to send email to