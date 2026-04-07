Tech-YouTuber will wissen, wie viel Abstand der Gaming-PC wirklich zur Wand haben sollte, holt sich die NASA zur Hilfe

Der bekannte Bastler Linus Tech Tips experimentiert öfter mit Hardware, um deren bestmögliche Leistung zu prüfen. Jetzt geht er aber noch einen Schritt weiter. Sein Team bekommt in ihrem neusten Projekt Unterstützung von der NASA.

Was wurde getestet? Linus Tech Tips erklärt in seinem YouTube-Video vom 06.04.2025, wie viel Abstand ein Lüfter tatsächlich benötigt, um euren PC effizient kühlen zu können. Dabei wurde mithilfe der NASA untersucht, wie verschiedene Abstände von Objekten den Luftstrom eines Gebläses beeinflussen.

Insgesamt soll das Team im Video drei verschiedene Experimente durchgeführt haben, um den optimalen Freiraum für einen Lüfter zu bestimmen. Getestet wurde laut Linus’ Angaben mit einem einfachen Noctua-120-mm-Modell.

Als Erstes soll mit sogenannten „Tufts“, einer kleinen schnurartigen Elektronik, mit der sich Luftströme messen lassen, getestet worden sein.

Anschließend soll die NASA mithilfe eines optischen Messverfahrens, eines sogenannten „PIV“, die Geschwindigkeit der gepusteten Luft erprobt haben.

Zum Schluss soll in einer speziellen Akustikkammer mit NASAs Unterstützung die Lautstärke des PC-Lüfters unter verschiedenen Abständen aufgezeichnet worden sein.

Somit konnte das Team einige Aussagen zum benötigten Freiraum eines Gebläses treffen.

Wer gar nicht erst über Hardware nachdenken will, kann ein Auge auf die kommende Steam Machine werfen. Der Konsolen-PC verspricht laut Valve ein einfaches PC-Gaming-Erlebnis für den TV.

Lasst genügend Abstand zur Wand!

Was hat Linus herausgefunden? Die Ergebnisse sind laut Linus’ eigenen Angaben zwar nicht für jede Situation eins zu eins vergleichbar, jedoch soll ein Lüfter mindestens 15 – 20 mm Platz haben, um effizient arbeiten zu können.

Unter diesem Wert soll der Luftstrom stark beeinträchtigt werden und die Kühlleistung eures Gaming-Rigs kann deutlich sinken.

Noch schlimmer soll es sein, wenn ihr euren PC auf einen Teppich oder gegen eine Wand stellt. Dies führt dazu, dass die Kühlleistung noch weiter sinkt, da eure Lüfter wenig Möglichkeit haben, Luft effizient herauszupusten, und stattdessen sogar teilweise heiße Luft wieder einsaugen können.

Aber nicht nur die Kühlleistung soll leiden, sondern je weniger Abstand ein Lüfter zu einem anderen Objekt wie zum Beispiel einer Wand hat, desto lauter soll auch sein Betriebsgeräusch werden.

Außerdem kann fehlende Kühlleistung die Performance eures Computers beeinträchtigen. Ein Nutzer geht sogar für die Kühlung seines Rechners die Extrameile, indem er eine eigene Klimaanlage für seinen PC benutzt.

Warum ist Airflow so wichtig für einen Computer? Viele Spieler wollen die maximale Leistung aus ihren Komponenten holen. Deswegen ist eine effiziente Kühlung durch ausreichenden Airflow essenziell. Dieser sorgt dafür, dass Wärme aus eurem Rechner herausgepustet und eure Hardware mit Frischluft gekühlt wird.

Andernfalls können unter anderem eure Grafikkarte und euer Prozessor durch mangelnde Luftzirkulation zu warm werden und je nach Temperatur an Leistung einbüßen. Dadurch können etwa eure FPS während einer längeren Gaming-Session sinken (via YouTube).

Das liegt daran, dass PC-Komponenten so designt sind, dass sie bei hohen Temperaturen ihre Leistung reduzieren, um Schäden an ihnen zu verhindern. Diese Funktion nennt sich „Thermal-Throttling“ (via Corsair).

Deswegen raten wir euch: Stellt sicher, dass euer PC ausreichend Abstand zur Wand hat und dass eure Lüfter nicht von anderen Objekten wie einer Glasscheibe komplett verdeckt werden. Ansonsten müsst ihr mit Leistungseinbußen während des Spielens rechnen. Denkt außerdem daran, die Wärmeleitpaste an die richtige Stelle aufzutragen, sonst kann es euch wie einem anderen Nutzer ergehen: Ahnungsloser Nutzer glaubt, er braucht keinen CPU-Kühler – Packt Wärmeleitpaste lieber zwischen CPU und die Platine