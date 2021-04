xQc kündigt Marathon-Stream auf Twitch an – Will 2 Monate dauerhaft live sein

Was ist sonst los in der Twitch-Welt? Zuletzt gab es Stress zwischen Twitch und einem Streamer. Der klagte vor Gericht wegen eines Banns und gewann, doch Twitch bleibt dennoch hart. Die ganze Geschichte dahinter könnt ihr hier erfahren:

Allerdings muss man auch erwähnen, dass dieses Event eben nicht mehr ganz neu ist und die Überraschung, die es noch bei Ludwig gab, verschwunden ist. Am Ende bleibt es abzuwarten, ob xQc tatsächlich die vollen 60 Tage durchhält oder er früher abbrechen muss. Außerdem bleibt erstmal offen, ob der Stream so viel Anklang findet wie bei Ludwig.

So könnte es für xQc laufen: Im Vergleich zu Ludwig ist xQc ein deutlich größerer Streamer. Er ist aktuell auf Platz 1 auf Twitch, wenn es um die meistgesehenen Kanäle geht. Es bringt also schon grundsätzlich deutlich mehr Fans vor die Bildschirme. Mit einem solchen Event könnte xQc nochmal größer werden und Rekorde brechen. Der Sub-Rekord von Ludwig könnte bei einem ähnlichen Erfolg durchaus gebrochen werden.

Der Stream sorgte weltweit für Aufsehen und tausende neue Zuschauer verfolgten den Stream von Ludwig. Am Ende nahm der Streamer durch die zahlreichen Subs über 1,3 Millionen Dollar ein. Dennoch will er ein solches Projekt nicht wiederholen.

So lief der Subathon von Ludwig: Der Streamer Ludwig setzen einen ganz neuen Trend und forderte seine Zuschauer heraus. Sie werden Subscriber und im Gegenzug bleibt der Streamer länger live. Das Projekt wurde so groß, dass Ludwig besonders große Sub-Gifter mit einem Bann belegte und schlussendlich sogar einen Sub-Rekord aufstellte. 283.000 Subscriber hatte Ludwig nach dieser Zeit.

Der Twitch-Streamer Felix “xQc” Lengyel kündigt seinen ganz eigenen Marathon-Stream an. Der Streamer will 60 Tage am Stück live sein und Rekorde brechen.

