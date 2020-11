Zum Release der Xbox Series X|S wird der Party-Chat endlich sicherer

Das ist neu: Auf den reddit-Thread antwortete ein Entwickler. Bill Ridmann ist Software Engineer bei Microsoft und arbeitet an der Entwicklung der Xbox. Er schreibt unter der Warnung, dass das P2P ein bekanntes Problem ist und man bereits seit einiger Zeit im Hintergrund an einer Lösung arbeitet.

Klar also, dass das Problem behoben werden muss. Auf reddit warnen Spieler andere. „Jetzt, wo Rainbow Six: Siege im Game Pass ist, wollte ich euch erinnern, nicht jede zufällige Gruppen-Einladung anzunehmen“, heißt ein Thread (via reddit ). Auch dort wird vor DDoS gewarnt.

Was ist mit Party-Chats? Diese Art von Chats begleiten die Xbox schon seit der One sehr prominent. Es ist die Funktion, die man auf der Konsole nutzt, um sich mit Gruppen zu verständigen. Allerdings brachte das System bisher auch Probleme mit sich.

Auf reddit erklärte ein Entwickler, an welcher weiteren wichtigen Änderung gearbeitet wird. Und die betrifft die Sicherheit aller, die an Gruppenchats teilnehmen.

Es dauert nicht mehr lange, bis ihr eure Xbox Series X oder Series S in den Händen halten könnt. Am 10. November 2020 ist der offizielle Release.

