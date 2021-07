Der Xbox-Chef hat in einem Interview über die Xbox Series X gesprochen. Wenn es nach ihm geht, bekäme der Xbox-Controller ein Feature der PS5 spendiert. Doch bis das Feature kommt, könnte es noch etwas dauern.

Ihr zockt gern an eurer neuen Xbox Series X, aber bisher fehlen euch auf der Xbox die Funktionen, die den neuen DualSense-Controller von Sony ausmachen? Wenn es nach Xbox-Chef Phil Spencer ginge, könnte genau so eine Funktion auch zur Xbox kommen.

Was sagt Phil Spencer? Bereits Ende 2020 hatte der Xbox-Chef Spencer das Gerät gelobt und erklärt, warum er den PS5-Controller so gut findet.

Im neusten “Kinda Funny Gamescast” auf YouTube hat er das Lob noch einmal aufgegriffen und erklärt, dass der DualSense-Controller für die Xbox eine wichtige Rolle spiele (via YouTube.com).

Wir denken definitiv über verschiedene Arten von Geräten nach, die mehr Spiele an mehr Orte bringen können. Wahrscheinlich werden wir auch etwas am [Xbox-]Controller arbeiten. Ich denke, Sony hat mit seinem Controller gute Arbeit geleistet, und wir schauen uns einiges davon an und [denken], dass es Dinge gibt, die wir tun sollten. Phil Spencer, Xbox-Chef.

Bis die PS5-Funktion zur Xbox kommt, könnte es noch etwas dauern

Wann könnte so ein Feature kommen? Im gleichen Gespräch erklärt Spencer, dass es noch einige Zeit dauern könne, bis Gamer einen verbesserten Xbox-Controller in der Hand haben würden.

Denn, so erklärt Spencer, “[wir sind] wahrscheinlich gerade nicht in der Lage, maßgeschneidertes Zubehör zu entwickeln. Wir schauen uns einfach an, was bei Windows und anderswo passiert und sehen, ob es eine einzigartige Gelegenheit für uns gibt.”

Welche Pläne hat Microsoft für 2021? Microsoft hatte erst vor kurzem die offene Beta für den Xbox-Cloud-Dienst vorgestellt, die ihr mit einem Gamepass-Abo kostenlos ausprobieren könnt. So würde der Xbox-Cloud-Dienst jede Menge neue Möglichkeiten eröffnen, erklärt Spencer in einem Interview mit dem britischen Guardian (Theguardian.com)

Wenn wir auf jedes Gerät streamen können – einen PC oder ein Telefon – können wir uns wirklich überlegen, wie wir mehr von diesen Arten von Early-Access-Erlebnissen machen können, manchmal sogar als Finanzierungsmodell für Kreative.

Ein weiteres wichtiges Thema für Microsoft ist dieses Jahr außerdem noch das neu vorgestellte Windows 11. Hier sind bereits viele User gespannt, was sie mit dem Upgrade für das Betriebssystem erwarten können.

Mit der Übernahme von Bethesda kommen außerdem viele große Spiele zur Xbox. So kommt etwa das neue Spiel Starfield exklusiv für PC und Xbox und der Bethesda-Chef hatte erklärt, warum es gut sei, dass Starfield nicht auf die PS5 komme.

Was denkt ihr? Würdet ihr euch über ein zukünftiges Upgrade für den Xbox-Controller freuen oder seid ihr mit dem Gerät so zufrieden wie er bereits ist?

Habt ihr bereits eine Xbox Series X oder eine PS5? Dann schaut in diesen Artikel: Hier stellen wir euch die besten MMORPGs für Xbox Series X und PS5 vor und verraten euch, für wen sich die Spiele lohnen oder warum ihr den Spielen eine Chance geben solltet.