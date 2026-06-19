Die steigenden Preise für die PS5 können einer Profi-Wrestlerin egal sein, denn sie zockt bis heute nur auf PS1 und 2

Statt günstiger werden Konsolen nach dem Release aktuell immer teurer. Eine Profi-Sportlerin hat jetzt in einem Interview erzählt, dass sie ausschließlich auf der PS1 und PS2 zockt.

Was zockt die Sportlerin so? Die Profi-Sporterlin, um die es geht, ist Rhea Ripley. Sie ist aktuell Women’s Champion bei Smackdown, einer der beiden wöchentlichen Sendungen von WWE – einer der größten Wrestling-Promotions der Welt.

In einem Interview mit Steph McMahon, der Tochter des ehemaligen WWE-Chefs Vince McMahon, auf Spotify sprach die Profi-Wrestlerin Rhea Ripley über ihre Gaming-Gewohnheiten. Konkret sagt sie, dass sie ein absoluter Fan von PlayStation-Klassikern sei:

Ich bleibe bei dem, was ich kenne. Ich liebe meine PlayStation 1 und ich wähle meine PlayStation 2 und ich spiele nur Crash Bandicoot und Spyro. Das sind meine Spiele. Und Rachet & Clank, das ist noch ein anderes. Aber das waren meine Spiele. Ich kannte jedes einzelne Level. Ich wusste alles. Ich hab es auswendig gelernt … ich war besessen.

Rhea Ripley bleibt somit bei richtig alten Konsolen und kann die aktuell immer wieder steigenden Preise für PS5 oder auch Nintendo Switch ignorieren. Aber können so alte Konsolen heute noch Problemlos laufen? Ja, können sie.

Video starten Das neueste Abenteuer von Rachet & Clank wird Rhea vermutlich nicht spielen Autoplay

Gamer im Wrestling? Mehr als man denkt

Gibt es noch mehr Wrestler, die gerne zocken? Tatsächlich sind zockende Wrestler keine Seltenheit. Rhea Ripley hat sich nun als Retro-Gamerin geouted. Aber sie ist nicht die einzige.

Der aktuell bei der Promotion AEW aktive Wrestler Kenny Omega ließ sich 2025 einen neuen Song für seine Matches schreiben – von niemand anderem als dem Komponisten von Final Fantasy XIV. Adam Cole wrestled ebenfalls bei AEW, ist allerdings gerade in einer medizinisch bedingten Auszeit. Er streamt aktuell auf Twitch unter dem Namen TheCHUGS. Mit dabei Hollow Knight: Silksong und The Witcher 3.

In einer Liste von 2015 nennt Whatculture.com unter anderem die noch aktuell aktiven Wrestler R-Truth (WWE), Kofi Kingston (ehem. WWE), AJ Styles (WWE) oder auch Seth Rollins (WWE). Ebenfalls für AEW aktiv ist Will Osprey, der Aerial Assassin , der immer wieder Assassin’s-Creed-inspirierte Outfits trägt.

Die Schnittmenge zwischen Wrestlern und Gamern scheint insgesamt relativ groß zu sein. Aber wie sieht es auf der anderen Seite aus: Seid ihr Gamer und schaut auch Wrestling? Wenn ja, bei welcher Promotion schaltet ihr am liebsten ein? Rhea Ripley zockt am liebsten auf älteren Konsolen. Welche Plattformen andere Wrestler bevorzugen, ist leider nicht bekannt. Vielleicht schielt auch hier der ein oder andere auf die Steam Machine: Valve zeigt gerade: Ihr solltet euch bei der Steam Machine keine großen Hoffnungen machen, dass ihr 2026 ein Exemplar kaufen könnt