Einer der besten Wrestler der Welt ist endlich zurück und bringt epische Boss-Musik wie aus Final Fantasy XIV mit

Am 5. Januar 2025 veranstaltete die Wrestling-Promotion New Japan den Groß-Event Wrestle Dynasty, bei dem einer der besten Wrestler der Welt seine Rückkehr feierte – Und das mit epischer Boss-Musik wie aus einem Raid in Final Fantasy XIV.

Was ist passiert? Für den Wrestling-Event Wrestle Dynasty war die lang erwartete Rückkehr des Wrestlers Kenny Omega angekündigt. Bereits vor dem Event ließ dieser via X.com verlauten, dass er dort nicht nur erstmals seit über einem Jahr wrestlen, sondern auch eine neue Einzugsmusik vorstellen würde.

Seine Wiederkehr wurde schlussendlich von einem epischen Theme aus der Feder von Masayoshi Soken begleitet. Dieser ist der langjährige Komponist des MMORPGs Final Fantasy XIV sowie für das Action-RPG Final Fantasy XVI. Gesungen wird das Thema von Jason Charles Miller, der bereits für unter anderem das Erweiterungsthema Shadowbringers mit Soken zusammen arbeitete. Laut Kenny Omega unterstützte auch der legendäre Final-Fantasy-Komponist Nobuo Uematsu.

Hier könnt ihr euch einen Ausschnitt des Einlaufs ansehen:

Der One Winged Angel des Wrestlings; Jetzt mit eigenem Boss-Theme

Wer ist Kenny Omega? Kenny Omega ist seit 2000 als Wrestler aktiv, startete aber unter seinem bürgerlichen Namen Tyson Smith. Seinen Durchbruch hatte er 2010 bei der japanischen Wrestling-Promotion New Japan. 2019 wechselte er zum amerikanischen Konkurrenten AEW (All Elite Wrestling), wo er nicht nur kämpft, sondern auch als Executive Vice President aktiv ist.

Omega liebt Videospiele und Cartoons. Sein Finisher , ein Move, mit dem er seine Gegner in Matches besiegen möchte, ist zum Beispiel der One Winged Angel – benannt nach dem Final Fantasy 7-Bösewicht Sephirot.

Ende 2023 musste sich Kenny Omega aufgrund einer schweren Krankheit aus dem Wrestling zurückziehen. Erst November 2024 trat er erstmals wieder bei AEW auf. Seine Rückkehr in den Ring feierte er hingegen bei seiner alten Promotion New Japan – eben mit dem neuen Theme.

Masayoshi Soken ist für seine epische Boss-Musik bekannt. Einen Eindruck davon könnt ihr euch mit dem Launch-Trailer zu Final Fantasy XVI machen:

Bosskämpfe wie aus Pro-Wrestling-Matches & Honigbienen-Gimmicks

Was hat Final Fantasy mit Wrestling zu tun? Die aktuelle 8-Mann-Raid in Final Fantasy XIV basiert auf Wrestling: Das Arkadion. Hier treten die Spieler wie Wrestler in Promotions gegen Kämpfer mit sogenannten Gimmicks an: Ein Boss verwandelt sich in eine Katzenfrau, während ein anderer als süße Honigbiene unterwegs ist.

Letztere hat es den Spielern besonders angetan: Ein Popsong aus Final Fantasy XIV handelt von einer Honigbiene, läuft gerade bei MMORPG-Spielern in Dauerschleife

Wie beim echten Wrestling hat jeder Gegner seine eigene Boss-Musik und wird von einem Ansager vorgestellt.

Naoki Yoshida, der Director und Producer von Final Fantasy XIV, gab zudem während einem Hands-on-Event zu dem ebenfalls von ihm produzierten Final Fantasy XVI an, die Kämpfe im Spiel seien von Pro-Wrestling-Matches inspiriert. Dies kam im Rahmen eines mittlerweile nicht mehr erreichbaren Interviews mit Game Informer zur Sprache. Nachzulesen sind Ausschnitte aber noch immer unter anderem bei Gamerant.

Aktuell befindet sich Final Fantasy XIV im Patch-Zyklus zwischen den Erweiterungen. Das nächste große Inhalts-Update gibt es mit 7.2 vermutlich im März 2025. Hält Square Enix sich auch weiterhin an den etablierten Rhythmus, sollte dann auch der zweite Schwung an Wrestling-Matches im Arkadion live gehen.

