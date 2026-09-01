WoW: Die 3 besten Gilden der Welt prügeln sich um den Titel

Das Rennen um den „World First“ im Giftigen Abgrund ist in vollem Gange. Die besten Gilden aus World of Warcraft stehen am Endboss.

Seit beinahe zwei Wochen läuft das Rennen in der mythischen Version von „Der Giftige Abgrund“, dem aktuellen Schlachtzug von World of Warcraft. 7 der 8 Bosse sind bereits bezwungen worden und inzwischen stehen 3 Gilden vor Ula’atek, der letzten großen Herausforderung.

Video starten WoW: Trailer zum Patch 12.1 – Der Fluch von Ula’tek Autoplay

Welche Gilden sind bereits beim Endboss? Zum aktuellen Zeitpunkt sind 3 Gilden bei Ula’tek angekommen und versuchen sich an dem Endboss. Das sind:

Echo (EU)

Liquid (US)

Method (EU)

Andere Gilden konnten noch nicht so weit vordringen, aber es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis sich noch mehr Konkurrenz in den finalen Bosskampf gesellt.

Was macht Ula’tek so schwierig? Auf mythischer Schwierigkeit hat Ula’tek noch einige Besonderheiten parat, die den Kampf nochmal weitaus härter als auf der ohnehin schon anspruchsvollen, heroischen Schwierigkeit machen.

Zum einen haben die Eier, die man permanent bewegen muss, eine harte Schutzhülle, die erst durch Schaden durchbrochen werden muss. Das ist wichtig, denn wenn die Eier von Fähigkeiten getroffen werden, schlüpfen daraus zusätzliche Feinde, die schnell zu einer Niederlage führen.

Ula’tek erweist sich als richtig harter Endboss.

Auch die erste Zwischenphase gestaltet sich schwieriger, denn hier müssen alle Raidmitglieder nicht nur sehr viel mehr Schaden verursachen, sondern auch sehr engen Raum einhalten, da ein Annähern an andere Charaktere eine Explosion auslöst, die ebenfalls sofort zur Niederlage führt.

Was in den letzten Phasen des Kampfes ansteht, ist bisher noch nicht gänzlich bekannt – immerhin sind die Gilden noch am „progressen“, also erarbeiten sie sich ihren Fortschritt.

Falls ihr den Profis live zuschauen wollt, haben wir hier die Streams der größten Gilden.

Haben noch andere Gilden gute Chancen? Grundsätzlich ja. Vor allem Gilden wie „Instant Dollars“ oder „FatSharkYes“, die eigentlich durchgehend irgendwo in den Top 10 zuhause sind, könnten auch noch eine Chance auf den Sieg haben. So richtig wahrscheinlich ist das aber nicht, denn in den letzten Jahren haben sich die Siege eigentlich immer zwischen Team Liquid, Echo und (vor längerer Zeit) Method abgespielt.

Wann wird das Rennen entschieden? Im Grunde kann es jetzt jeden Tag zum „First Kill“ kommen. Besonders spannend wird es dabei in aller Regel dienstags und mittwochs, denn dort ist der jeweilige Wochen-Reset in Amerika bzw. Europa. Das geht mit starken Belohnungen aus der wöchentlichen Schatzkiste einher, die alle Charaktere nochmal ein bisschen stärker machen.

Genau dieser Umstand, dass die amerikanischen Gilden ihren Reset ein paar Stunden früher haben, wird häufig kritisiert, weil es als unfairer Vorteil angesehen wird.

Verfolgt ihr das Rennen um den „World First Kill“ von Ula’tek? Für welche Gilde drückt ihr die Daumen? Oder habt ihr gar keine Zeit, um irgendwelchen WoW-Profis zuzuschauen, weil ihr selbst gerade mit eurer Gilde am neuen Raid verzweifelt?

Das Rennen könnte noch einmal neu Fahrt aufnehmen, denn neue Buffs könnten einige Klassen viel effektiver als zuvor kämpfen lassen.