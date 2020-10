So schaltet ihr in WoW die Vulpera frei, das neue (und süße) Volk

Ihr wollt in World of Warcraft bald einen Vulpera spielen? Dann solltet ihr die Voraussetzungen erfüllen. Wir verraten, was ihr alles erledigen müsst.

Der Artikel erschien ursprünglich im Oktober 2019, wurde am 19. Oktober 2020 aber aktualisiert. Die Voraussetzungen für das Freischalten der Vulpera wurden angepasst.

Mit Patch 8.3 Visionen von N’Zoth kamen die Vulpera als neue spielbare Rasse für die Horde, denn sie sind ein weiteres Verbündetes Volk. Wir verraten euch, was ihr für die Fuchs-Kreaturen tun müsst und welche Voraussetzungen ihr erfüllen müsst, um schon bald in felliger Gestalt durch Azeroth zu streunen.

Vulpera sind knuffig – und bei euch extrem beliebt!

Das sind die Voraussetzungen für die Vulpera: Das Freischalten der Vulpera ist vergleichsweise einfach. Die Voraussetzungen wurden sogar mit Patch 9.0 noch reduziert. Ihr benötigt:

Einen Horde-Charakter auf Stufe 50

Den Erfolg „Geheimnisse im Sand“ – den bekommt man für den Abschluss sämtlicher Story-Quests in Vol’dun als Horde-Spieler

Wenn ihr diese drei Voraussetzungen erfüllt, dann könnt ihr die Vulpera direkt freischalten. Ihr müsst nur noch deren Quest in der Botschaft der Horde in Orgrimmar annehmen und abschließen.

So schaltet Ihr die Verbündeten Völker in WoW frei

Was macht die Vulpera so besonders? Vulpera sind seit ihrer Einführung als NPCs in Battle for Azeroth sehr beliebt. Sie gelten nicht nur als „niedliches“ Volk, sondern haben auch eine Reihe von coolen Volksfähigkeiten, mit denen sie quasi einen zusätzlichen Ruhestein an einen Ort ihrer Wahl haben – überall in der Welt. Alle Fähigkeiten der Vulpera stellten wir Euch hier vor.

Außerdem sollte man nicht vergessen, dass die Vulpera den Tanz aus dem Lied „What does the fox say?“ haben:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Wann erscheinen die Vulpera? Die Vulpera sind seit Patch 8.3 Visionen von N’Zoth verfügbar. Ihr könnt sie euch also direkt erspielen und danach sofort loslegen, mit eurem Fuchswesen die World of Warcraft unsicher zu machen, um dann direkt für die nächste Erweiterung Shadowlands bereit zu sein.

Werdet ihr einen Vulpera spielen? Wie findet ihr dieses Volk?

Alles, was ihr zum WoW Patch 8.3 „Visionen von N’Zoth“ wissen müsst

Ihr wollt mehr zum Spiel? Tolle Specials, heiße News und interessante Infos zu World of Warcraft findet ihr auch auf unserer WoW-Seite auf Facebook.