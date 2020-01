Die WoW-Gilden aus den USA haben ihren Vorsprung im „World First“-Rennen um Ny’alotha verspielt. Die europäische Gilde Method hat aufgeholt und andere Gilden sind kurz davor.

Seit knapp 3 Tagen läuft in World of Warcraft wieder ein „World First“-Rennen, bei dem die Profi-Gilden der ganzen Welt versuchen, als erstes den Endboss N’Zoth zu bezwingen. Das ist der zwölfte und damit letzte Feind des finalen Raids von Battle for Azeroth „Ny’alotha, die erwachte Stadt“.

Wie üblich hatten die US-Gilden aufgrund der unterschiedlichen, regionalen Wartungszeiten einen Vorsprung von knapp einem halben Tag, was Limit (bzw. jetzt „Complexity Limit“) an die Spitze des Rennens brachte – mit 7 Bossen Vorsprung. Doch dieser Vorsprung ist nun verbraucht.

Darum ist der Vorsprung nicht nur ein Vorteil: Dass US-Gilden früher anfangen können als die Europäer, ist ein großer Kritikpunkt, den es seit Jahren am World-First-Rennen in WoW gibt.

Während der reine zeitliche Vorsprung natürlich ein klarer Vorteil ist, gibt es jedoch auch einige abschwächende Faktoren. So zählen die US-Gilden oft als „Betatester“ für die Bosse und stoßen auf Bugs und andere Probleme. Blizzard schiebt hier immer rasch Hotfixes nach, sodass die EU-Gilden dann einen zumeist reibungslosen Kampf haben.

Außerdem ist es für die EU-Gilden möglich, die Strategien der US-Gilden zu kopieren und so rascher aufzuschließen, bis man gleichauf ist.

Das ist der aktuelle Stand: Zum aktuellen Zeitpunkt (31.01., 13:45 Uhr) liegen Limit und Method gleichauf. Da Limit den 9. Boss früher besiegt hat, liegen sie technisch gesehen noch in Führung, doch das könnte sich schon bald ändern.

Aktuell sind nur Limit und Method beim 10. Boss Il’gynoth angekommen, während die Gilde Pieces noch an Drestagath arbeitet und somit bei 8/12 ist.

Das aktuelle Ranking laut wowprogress sieht demnach wie folgt aus:

Bildquelle: wowprogress (Stand: 31.01 13:45 Uhr)

Boss Nr. 10 erweist sich als erste große Hürde

Was ist das aktuelle Problem? Il’gynoth ist der erste Bosskampf in Ny’alotha, der mehr als 24 Stunden stehenblieb und damit die erste richtig große Hürde.

Im Bosskampf gilt es verschiedene Organe des Bosses zu töten und dabei auch noch ein knackiges Zeitlimit einzuhalten.

Der aktuell beste Versuch von Limit liegt hier bei 20%. Es sieht so aus, als könnte Il’gynoth noch im Verlauf des Tages fallen und damit den Weg zu den beiden letzten Feinden freigeben: den Panzer von N’Zoth und N’Zoth selbst.

Wie viele schauen beim Rennen zu? Obwohl der „World First“-Kill von N’Zoth vermutlich noch ein paar Tage entfernt ist, zieht das Rennen bereits viele Zuschauer in den Bann. Auf dem Method-Stream sind selbst zur Mittagszeit bereits 50.000 Zuschauer live dabei und erleben, wie die verschiedenen Profi-Gilden sich an den aktuell schwierigsten Bossen der World of Warcraft versuchen.

Es bleibt spannend. Denn einmal mehr liefern sich Method und Complexity Limit ein Kopf-an-Kopf-Rennen und haben aktuell beide sehr gute Chancen, den Sieg einzufahren.

Verfolgt ihr das Rennen auch? Welcher Gilde würdet ihr den Sieg gönnen? Und was glaubt ihr, wie lange wird es noch dauern?

