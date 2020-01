Das „World First“-Rennen in World of Warcraft läuft und die amerikanische Gilde Limit führt. Dank des Vorsprungs ist sie mit dem Raid schon halb fertig.

In Europa sind die WoW-Realms erst seit einigen Stunden wieder online, doch die amerikanischen Spieler hatten schon ein paar Stunden Vorsprung und haben diesen genutzt. Noch bevor die europäischen Spieler überhaupt im Raid Ny’alotha mitspielen durften, hat Limit sich bereits einen soliden Vorsprung aufgebaut. Doch die Aufholjagd im „World First“-Rennen läuft und europäische Gilden wie Method und Pieces bezwingen einen Boss nach dem anderen.

Der Kill von N’Zoth ist besonders wichtig – dort ist noch keine Gilde angekommen.

Diese 7 Bosse hat Complexity-Limit schon down: Die amerikanischen Raider haben ihre Zeit gut genutzt und konnten bereits mehr als die Hälfte aller Bosse in Ny’alotha bezwingen. Gefallen sind bereits:

Furorion

Ma’ut

Prophet Skitra

Xanesh

Das Schwarmbewusstsein

Shad’har

Vexiona

Als nächstes wird sich Limit wohl an Ra-den versuchen, nachdem sie ihren Erholungsschlaf hatten.

Was machen die Europäer? Seitdem die Realms in Europa online sind, stürmen auch hier die Profi-Gilden nach Ny’alotha. Gegenwärtig (11:00 Uhr) kämpft Method gegen Shad’har und hat bereits Furorion, Ma’ut und Skitra bezwungen – die drei Bosse sind ab heute übrigens auch im LFR verfügbar.

Es ist aber davon auszugehen, dass Shad’har im Verlauf der nächsten Stunde ebenfalls fällt und Method sich dann den schwierigeren Bossen zuwendet.

Etwas überraschend ist, dass die Gilde Pieces aktuell die Führung in Europa hat. Sie haben bereits 5/12 Bossen gezwungen und liegen damit sogar vor dem Favoriten Method.

Vexiona hat eine Weile gedauert.

Ist das ein faires Rennen? Schon seit vielen Jahren wird von allen Seiten kritisiert, dass das Wettrennen um den „World First Kill“ in WoW nicht wirklich perfekt ist. Unter optimalen Verhältnissen würden nämlich alle Realms in allen Gebieten gleichzeitig gestartet, sodass es keinen zeitlichen Vorsprung gibt.

Allerdings ist der Vorteil auch nicht komplett einseitig für die amerikanischen Gilden. Da diese oft als erste Spieler überhaupt in einer „Live-Umgebung“ auf die Bosse treffen, ähneln die Kämpfe häufig einem Beta-Test. Gelegentlich werden sogar zwischen den Pulls kleine Hotfixes von Blizzard eingeschoben, um die Kämpfe besser zu balancen. Von diesem Wissen und der „Testphase“ profitieren natürlich die euopäischen Gilden, die bereits auf das Wissen zugreifen können.

Auch dieses Mal scheint der zeitliche Vorteil von Limit nicht gravierend zu sein – immerhin sind Method und Pieces den aktuell führenden Spielern von Complexity-Limit dicht auf den Fersen.

Was haltet ihr davon? Glaubt ihr, Method wird dennoch den Sieg erringen? Oder geht der „World First Kill“ dieses Mal an Limit oder eine andere Profi-Gilde?

