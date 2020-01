Der legendäre Umhang in WoW hat einen versteckten Effekt, den ihr unbedingt braucht. Sonst seht ihr im neuen Raid Ny’alotha ziemlich alt aus …

In World of Warcraft ist der Patch 8.3 Visionen von N’zoth seit knapp 2 Wochen live und die meisten Spieler dürften sich bereits durch die Questreihen gekämpft haben. Wer das noch nicht getan hat, sollte es schleunigst nachholen – denn sonst könnten Raidleiter euch zuhause lassen und nicht mit in den neuen Raid Ny’alotha nehmen. Denn ohne den legendären Umhang seid ihr nur Ballast.

Was ist der legendäre Umhang? Der legendäre Umhang Ashjra’kamas wird euch im Laufe der recht langen Einstiegsquestreihe von Furorion verliehen. Er startet nicht nur auf einem mächtigen Itemlevel von 470, sondern bringt auch richtig coole Boni mit sich. Denn:

Er reduziert die Verderbnis, die euer Charakter erleidet. Ihr könnt also mehr verdorbene Gegenstände gleichzeitig tragen.

Er reduziert den Verlust von geistiger Gesundheit in den Visionen von N’Zoth. So könnt ihr tiefer in die Visionen vordringen und mehr Beute rausholen.

Furorion hilft uns dabei, den Umhang aufzuwerten.

Den Umhang wertet ihr durch Besuche in den Visionen immer weiter auf, sodass die passiven Boni noch stärker werden und am Ende sogar eine aktive Fähigkeit wartet, die euch kurzzeitig gegen N’Zoths Verderbnis immun macht. Allerdings hat der Umhang noch einen weiteren Effekt, der nicht sofort offensichtlich ist.

Umhang wird im Kampf gegen N’Zoth gebraucht: Nicht sofort ersichtlich ist, dass der Umhang ein Muss in den beiden letzten Kämpfen des neuen Raids Ny’alotha ist.

Im Kampf gegen „Panzer von N’Zoth“ und „N’Zoth der Verderber“ ist der Umhang zwingend erforderlich. Ansonsten fallt ihr nämlich der Korruption von N’Zoth anheim.

Was passiert, wenn man keinen Umhang trägt? Wer seinen legendären Umhang nicht trägt, weil er keinen hat oder ihn schlicht vergessen hat, wird sofort zu Beginn der beiden Kämpfe von N’Zoth kontrolliert. Der Charakter zählt dann als Feind für den Rest des Raids. Die Mitspieler müssen also erst die kontrollierten Charaktere töten und können sich anschließend um den Boss kümmern. Das dürfte aber schwieriger werden, da mit sinkender Anzahl lebender Spieler auch der Boss härter zu bewältigen wird.

Wer in den nächsten Tagen vorhat zu raiden oder sich künftig wenigstens den LFR von Ny’alotha anschauen will, der sollte die Quest abschließen und sich den Umhang holen. Es dürfte ohnehin der beste Umhang sein, den ihr in dieser Erweiterung erhalten könnt.

Habt ihr euch den Umhang schon geholt? Oder seid ihr ohne Umhang bei N’Zoth gewesen und habt euer blaues Wunder erlebt?

