WoW Shadowlands: Hat Blizzard sich mit den Pakten übernommen?

Die Pakte von World of Warcraft Shadowlands stellen sich als großes Problem heraus. Das Hauptfeature der neuen Erweiterung könnte für viel Chaos sorgen.

Mit World of Warcraft Shadowlands macht Blizzard eine ganze Menge richtig. Die neuen Gebiete wie der Ardenwald oder die Bastion sehen großartig aus, der Turm Torghast macht eine Menge Spaß. Doch trotzdem gibt es einige große Sorgenkinder in Shadowlands. Vor allem die Pakte werden angeregt diskutiert, denn viele Spieler der Alpha sind unzufrieden mit ihnen.

Was sind die Pakte? Pakte sind die vier großen Fraktionen in Shadowlands. Auf der Maximalstufe müssen sich die Spieler für einen der Pakte entscheiden und bekommen dann ein spezielles Paket aus mehreren Features. Jeder Pakt hat:

Eine Signaturfähigkeit – Alle Mitglieder des Paktes teilen sie sich

Eine spezielle Klassenfähigkeit

Drei Seelenbindungen – NPCs, die quasi als zusätzlicher Talentbaum zählen

Zahlreiche kosmetische Gegenstände

Eine eigene Story

Pakte wollen zu viel auf einmal

Blizzard baut eierlegende Wollmilchsäue: Allerdings haben die Pakt-Features eine ganze Menge von Problemen und Schwierigkeiten, die sich schon jetzt in der Alpha herauskristallisieren. Denn Blizzards Ziel, dass „kein Pakt die offensichtlich beste Wahl“ sein soll, geht damit einher, dass es viele verschiedene, kleine Boni gibt. Das macht das ganze System nicht nur unübersichtlicher, sondern geht noch mit anderen Schwierigkeiten einher.

Insgesamt gibt es 12 verschiedene Seelenbindungen – 3 für jeden Pakt. Doch jede dieser Seelenbindungen muss nicht nur mit allen 36 Spezialisierungen funktionieren sondern auch noch in jedem möglichen Content (Raids, Dungeons, offene Welt und PvP) nutzbar sein. Das dürfte ein nahezu unmöglich zu bewältigendes Balance-Monster werden oder aber schlicht langweilig werden. Denn wenn Buffs und Vorteile mit allen 36 Spezialisierungen funktionieren sollen, dann müssen sie sehr allgemein gehalten werden und versprechen somit kaum eine Individualisierung des Spielstils.

Sollten sie doch stark und abwechslungsreich sein, dann wird sich schnell eine „beste“ Seelenbindung herauskristallisieren.

Und als wäre das alles nicht genug, gibt es für jede Seelenbindung auch noch „Conduits“, die quasi wie zusätzliche Sockelplätze funktionieren.

Seelenbindungen versprechen Boni – müssen aber mit allen 36 Spezialisierungen funktionieren.

Zu viele Faktoren beeinflussen das Gameplay

Doch es gibt noch mehr Elemente, die das Spiel beeinflussen. Immerhin warten etwa in Torghast sehr viele passive Buffs und auch im Rest des Spiels werden legendäre Gegenstände ihren Einfluss ausüben.

Die Gefahr ist groß, dass Blizzard sich hier gerade einen riesigen Kuddelmuddel heranzüchtet, durch den ein normaler Spieler gar nicht mehr durchblicken kann. Das Ende vom Lied ist dann, dass viele nur noch frustriert bei Google fragen, welcher Pakt und welche Seelenbindung mit den entsprechenden Conduits denn das Beste ist. Von einer RPG-Entscheidung kann dann keine Rede mehr sein.

Am Ende steht die Sorge, dass man nicht mehr „die Klasse X“ spielt, sondern eine unfertige Hülle, die nur dank Seelenbindungen, Pakt-Fähigkeiten und Legendary-Items funktioniert. Genau das wollte man nach Legion eigentlich nicht mehr haben.

Die legendären Items werden ein wichtiger Punkt in Shadowlands – vielleicht wird darüber im nächsten Stream gesprochen.

Pakt-Fähigkeiten sorgen für mehr Chaos: Doch auch die Pakt-Fähigkeiten sind ein ziemliches Problem. Wer nur eine einzige Spezialisierung spielt, der kommt mit den Pakt-Fähigkeiten vermutlich gut zurecht. Man wählt einfach den Pakt, der am besten zum eigenen Spielstil der Lieblings-Spezialisierung passt. Fertig.

Spielt man jedoch einen Vergelter-Paladin, der gerne auch mal in die Tank-Rolle wechselt oder einen Schatten-Priester, der auch gerne mal als Heiler aushilft, wird die Sache schon kniffliger. Denn es kann durchaus sein, dass die für Schaden optimierte Fähigkeit für einen Heiler oder Tank nur „so mittel“ ist.

Das wird Spieler eher hemmen, von ihrer Lieblingsrolle abzuweichen und wird die Rufe nur noch lauter werden lassen, dass Blizzard die Pakte so gestalten soll, dass man sie nach Lust und Laune wechseln kann. Denn genau das soll nach aktuellem Stand nicht möglich sein. Ein Pakt ist eine bindende Entscheidung, die sich nur mit gehörigem Aufwand (mehrfach) ändern lässt.

Pakte geben viel Zeug – wie etwa coole, stylische Rüstung.

Kommen noch große Überarbeitungen?

Wird da etwas geändert? Es wäre durchaus möglich, dass Blizzard sich das recht durchwachsene Feedback zu Herzen nimmt und noch einige Änderungen vornimmt. Im Livestream, der schon morgen Abend stattfinden soll, werden diese Themen vielleicht angesprochen. Dann wissen wir mehr und können sicher besser beurteilen wie und ob Blizzard diese Fehler beheben will.

Eine weitere Gefahr besteht darin, dass Blizzard so manch einen Fehler aus Battle for Azeroth wiederholt. Zuletzt wurde das am Verderbnis-System sehr deutlich, das einige Schadenszahlen exorbitant in die Höhe getrieben hat. So manch ein Spieler ist unzufrieden mit der Menge an Buffs und passiven Boni, die man über Verderbnis, Talente, Azerit-Gegenstände und das Herz von Azeroth bekommt. Oft finden sich in der Buffleiste mehr als 20 unterschiedliche Effekt, dass selbst WoW-Veteranen durcheinander kommen, was dort gerade abgeht.

Ein solches Szenario sollte in Shadowlands vermieden werden. Die Anzahl von passiven Boni durch Pakte könnte dieses Problem allerdings ein weiteres Mal herbeiführen.

Cortyn meint: Ich war zu Beginn von den Pakten sehr begeistert und finde die grundsätzliche Idee einer Entscheidung gut. Doch Blizzard scheint mir hier mit zu vielen Features, Boni und Buffs weit über das Ziel hinausgeschossen zu sein. Ich hoffe, dass diese Systeme im Verlauf der Alpha und Beta noch geglättet und auf das wichtigste reduziert werden. Denn im aktuellen Ausmaß sind das so viele Faktoren und Werte, die man bedenken muss, dass eine „gut informierte“ Entscheidung kaum möglich ist, ohne ein mehrwöchiges Studium in Warcraftologie abzuschließen.

Etwas mehr Simplizität würde den Features von Shadowlands gut tun – oder wie seht ihr das?