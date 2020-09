Blizzard lässt euch aktuell mitbestimmen, welches neue Reittier in World of Warcraft eingeführt wird. Das Mount kommt Anfang 2021 und wird kostenlos für jeden, der bereits Shadowlands besitzt. Über eine Umfrage könnt ihr für euren Liebling abstimmen.

Was sind das für Mounts? Blizzard hat fünf neue Reittiere vorgestellt, von denen eines ins Spiel kommt. Bisher gibt es allerdings noch keine Bilder zu den Mounts, lediglich einige Beschreibungen:

Wanderndes Urtum – ein „riesiges und belaubtes Reittier“, das wohl an die Urtume der Nachtelfen angelehnt ist

Segelnder Zauberfoliant – ein fliegendes, riesiges Buch

Nerubischer Schwärmer – einer der spinnenartigen, wilden Neruber aus Nordend, die nach der Zerstörung des Helms der Dominanz eingefangen und gezähmt wurden

Neugierige Raupe – eine Raupe, die zu groß geworden ist, um sich noch zu verpuppen, nachdem sie sich in Pandaria vollgefressen hat

Glibbriger Schleimsäbler – offenbar eine Abwandlung der bekannten Säbler der Elfen, nur aus Schleim

Ein Urtum der Lehren. So ähnlich könnte das Wandernde Urtum aussehen. Bildquelle: wow.gamepedia.com

Alle Spieler bekommen das Reittier, welches die Abstimmung gewinnt, direkt in ihre Sammlung. Ihr müsst dazu lediglich Shadowlands besitzen und auf eurem Account aktiviert haben und nicht etwa Morde begehen, wie für andere Mounts in Shadowlands.

Blizzard weist allerdings darauf hin, dass sich die Beschreibungen und Namen der Tiere noch ändern können.

WoW Shadowlands: Mount-Sammler, aufgepasst! – Diese genialen Reittiere kommen

Wo kann ich abstimmen? Die Umfrage zu den Mounts findet ihr im offiziellen Forum von World of Warcraft. Dort könnt ihr abstimmen, welches Reittier ihr gerne sehen würdet. Die Abstimmung läuft noch bis zum Freitag, den 18. September, um 23:59 deutscher Zeit.

Release von Shadowlands

Wann erscheint WoW: Shadowlands? Während der gamescom 2020 hat Blizzard den Release der neuen Erweiterung bekannt gegeben: Shadowlands erscheint am 27. Oktober. Bis ihr das Mount euer Eigen nennen dürft, könnt ihr euch also schon im neuen Addon umsehen.

Shadowlands kommt schon bald.

Es wird allerdings genug zu tun geben, wenn Shadowlands erst erschienen ist. Bis Anfang 2021 werdet ihr sicher schon den ersten Raid Schloss Nathria besuchen und fleißig an der Auswahl und dem Ausbau eurer Pakte arbeiten können. Was euch sonst noch erwartet, findet ihr in unserem Special zu Inhalt, Story und und Features von Shadowlands.

Für welches der Reittiere werdet ihr abstimmen?