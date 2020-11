Kurz vor dem Release von World of Warcraft: Shadowlands nimmt Blizzard noch einmal Änderungen am wichtigsten System vor: den Pakten. Genauer, am Pakt der Kyrianer. Die galten bisher als absoluter Top-Tipp unter Experten. Das könnte sich nun ändern.

Was ist das für ein Pakt? Die Kyrianer sind der erste Pakt, den ihr in der neuen Erweiterung Shadowlands treffen werdet. Die ordnungsliebenden Wesen sind so etwas wie das Gesetz der Schattenlande und sorgen dafür, dass alles nach den Regeln abläuft.

Vom Gameplay her unterscheiden sie sich nicht von den anderen Pakten. Sie bieten eine Pakt-Fähigkeit sowie eine Klassen-Fähigkeit für jede der zwölf Klassen. Von den vier möglichen Pakten galten die Kyrianer jedoch unter Experten für viele Klassen als „der beste Pakt“.

Was machte ihn so stark? Grund dafür war der NPC Pelagos. Das ist einer der Begleiter, mit denen ihr eine Seelenbande eingehen könnt. Seelenbande sind eine neue Mechanik, die euch stärker macht, indem sie euch verschiedene Buffs gewährt.

Die meisten NPCs, mit denen ihr eine Bande schließen könnt, bietet entweder:

zwei Potenzmedien und eine verstärkende Fähigkeit

oder ein Potenzmedium und zwei verstärkende Fähigkeiten

Potenzmedien verstärken eure klassenspezifischen Fähigkeiten, indem sie ihnen etwa Bonus-Schaden gewähren. Verstärkende Fähigkeiten sind etwa Fähigkeiten, die eure sekundären Werte eine Zeit lang verbessern.

Pelagos war der einzige Charakter, der sowohl zwei Potenzmedien als auch zwei verstärkende Fähigkeiten im Angebot hatte. Für fast jede DPS-Spezialisierung galten die Kyrianer deswegen als Profi-Tipp. Das ändert sich nun jedoch.

Die Fähigkeiten ganz oben und ganz unten sowie die Plätze mit den gekreuzten Schwertern sind der Grund für Pelagos‘ Stärke.

Nerf für Pelagos – Welcher Pakt ist jetzt am stärksten?

Das wurde generft: Die Fähigkeit „Die Vergangenheit loslassen“ gewährte euch ursprünglich einen Bonus auf Vielseitigkeit. Stattdessen verringert jeder Stapel der Fähigkeit nun euren erlittenen Magieschaden um 1 %.

Damit verstärkt „Die Vergangenheit loslassen“ nicht länger euren Schaden, wie es bei Vielseitigkeit der Fall war. Pelagos wird ein Stück schwächer als zuvor. Zusätzlich dazu werden zwei der NPCs der Nekrolords stärker.

Was soll ich nun spielen? Durch die Änderungen sind die Kyrianer vermutlich nicht länger der „Top-Pakt“. Allerdings waren sie schon zuvor lediglich auf dem Papier das Nonplusultra. Effektiv betrug der Unterschied zu anderen Pakten lediglich wenige Prozente.

Die Nekrolords von Maldraxxus haben einen Buff bekommen. Velleicht lohnen sie sich ja jetzt für euch?

Wer unbedingt das Maximum aus seinem Charakter holen möchte, sollte sich alle Pakte noch einmal genau ansehen. Einen „absolut besten Pakt“ gibt es vermutlich nicht mehr. In unserem Special auf MeinMMO findet ihr alle Fähigkeiten und Belohnungen der Pakte.

Ansonsten gilt: Spielt am besten das, was euch gefällt. Der Unterschied ist ohnehin kaum relevant für euer Vorankommen in Shadowlands. Es ist wichtiger, zu verstehen, wie die Instanzen und Mechaniken verstehen. Wenn ihr noch Hilfe braucht, könnt ihr mit unserem Quiz herausfinden, welcher Pakt zu euch passt.

Mit dem Nerf von Pelagos geht Blizzard allerdings auf die Kritik einiger Spieler ein, laut der die Kyrianer zu stark und eine „Pflicht-Wahl“ für Progress-Spieler wären. Zusätzlich wird der Pakt so auf eine Stufe mit den anderen Pakten gebracht und man ist nicht mehr „schlechter“, weil man lieber ein blutsaugender Venthyr sein will.

Wie sieht’s bei euch aus? Verratet uns in unserer Umfrage, welchen Pakt ihr in Shadowlands wählen werdet.

In unserem Podcast zu WoW Shadowlands auf MeinMMO sprechen wir ebenfalls über die Pakte, ihre Geschichte und die Funktion im neuen Addon. Den Podcast findet ihr auf Spotify, iTunes und auf unserer Podcast-Seite. Er erscheint am 25. November, kurz nach Release von Shadowlands.