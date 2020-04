Im neusten Alpha-Build von World of Warcraft: Shadowlands ist erstmals der neue Bildschirm zur Charakter-Erstellung zu sehen. Dieser kommt bei den meisten Spielern gut an, sorgt aber auch für wilde Vermutungen.

So sieht der neue Screen aus: In der Nacht zum 17. April wurde ein neuer Build für die aktuell laufende Alpha von Shadowlands veröffentlicht. Dieser brachte auch die neue Charakter-Erstellung.

Diese ist nun deutlich kompakter als zuvor. Statt alle möglichen Optionen mit einer Vorschau anzuzeigen und den Screen mit Text zu verbauen, sind nun sämtliche Völker und Klassen auf einen Blick zu sehen. Zusätzliche Info gibt es dann mit einem Rechtsklick. Die Anpassungs-Optionen sind in mehrere Bereiche mit Schiebern unterteilt:

Der neue Charakter-Editor.

Die neuen Schieberegler.

Der neue Editor befindet sich noch in Entwicklung, weswegen auch Rassen wie Kul Tiraner oder Worgen noch nicht zu sehen sind. Es fehlen zudem sämtliche der neuen Charakter-Anpassungen, inklusive der schwarzen Blutelfen. Das alles kann noch nicht ausprobiert werden.

Bis zur Veröffentlichung von Shadowlands kann sich an dem Editor also noch einiges ändern. Wenn ihr noch weitere Details zu den Neuerungen sucht, findet ihr hier alle Infos zur kommenden Erweiterung Shadowlands.

Spieler sehen Mobile im Screen – oder Konsolen

Das sehen Spieler darin: In einem Thread auf reddit haben sich einige WoW-Fans bereits über die neue Charakter-Erschaffung ausgetauscht. Viele finden die Umsetzung toll, bedauern aber das Fehlen von Story zu den Völkern. Ein Rückschlag für Rollenspieler.

Einige andere wollen in der neuen Aufmachung aber Hinweise entdeckt haben. Dem Nutzer Enosh25 ist das ganze etwa „zu mobile“. Den Nutzer Filnizer erinnert es an die Charakter-Erstellung des Mobile-Games World of Kings:

Mit diesem Bild zur Charakter-Erstellung im Mobile-Game World of Kings wurde der Editor verglichen. Bildquelle: reddit.

Tatsächlich ist ein Mobile-Ableger von WoW ein Wunsch der Spieler, aber ob das in dieser Form so gewollt ist, sei dahingestellt.

Alles deutet auf WoW Mobile als neues Game hin, aber vielleicht nicht als MMORPG

Was bedeutet das neue UI? Die Überlegung hat jedoch auch die Diskussion losgetreten, ob das nicht eher für eine Konsolen-Adaption gedacht ist.

Die Spieler finden, dass die neue Erschaffung so aussieht, als solle sie Konsolen-Spielern mehr Komfort bieten. Dafür spreche ebenfalls, dass eine Controller-Unterstützung für WoW kommen soll.

Wahrscheinlicher ist allerdings, dass es schlicht um eine simple Modernisierung und eine Verbesserung für Zugänglichkeit handelt. Sowohl Controller als auch eine bessere Übersicht können Menschen mit Behinderung unter Umständen dabei helfen, ihrem Hobby besser nachzugehen.

Bis Shadowlands schließlich erscheint, kann sich ohnehin noch einiges ändern, denn im Moment befindet sich alles noch in Entwicklung. Wenn ihr selbst dabei helfen und euer Feedback einbringen wollt, könnt ihr euch für eine Teilnahme anmelden. Alle Infos zu Alpha & Beta zu Shadowlands sowie zur Anmeldung findet ihr hier.