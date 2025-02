WoW: Rextroy ist zurück – Macht 100 Millionen Schaden mit nur 2 Klicks

Der wohl „legendärste Exploiter“ in World of Warcraft ist zurück. Auch dieses Mal geht es der Horde an den Kragen – mit einer absurden One-Hit-Kombo.

In World of Warcraft gibt es einige Spielerinnen und Spieler, die inzwischen einen legendären Status in der Community haben. Einer davon ist Rextroy, der immer wieder Videos mit absurden Leistungen veröffentlicht, die zumeist das „Onehitten“ von Spieler-Charakteren oder Bossen ermöglichen. Nach einer längeren Pause ist Rextroy nun zurück – und vernichtet Horde-Charaktere mit über 100 Millionen Schadenspunkten mit nur wenigen Klicks.

Was hat Rextroy gemacht? In seinem neusten Video zeigt Rextroy, wie er mit einem recht schlecht ausgerüsteten Magier in eine Gruppe gut ausgestatteter Horde-Charaktere springt und diese kurz darauf mit absurd hohen Schadenszahlen töten. Man sieht Werte von über 100.000.000 Schadenspunkten aufleuchten. Das ist so viel Schaden, dass es reicht, um die meisten Charaktere gleich 20-fach ins digitale Jenseits zu befördern. Kein Charakter kann eine solche Menge an Schaden überstehen, solange er keine Immunitäten besitzt.

Wie funktioniert das? Wie so oft bei Rextroy liegt der Kern dieser Funktionalität in einer fehlerhaften Skalierung. Dieses Mal ist es ein Heldentalent des Magiers, nämlich „Frostfeuerermächtigung“. Das Talent sorgt dafür, dass der Zauber Frostfeuerblitz gelegentlich zu einem Spontanzauber wird, dabei 60 % mehr Schaden verursacht und 80 % seines Schadens an allen Feinden in der Nähe verursacht.

Niedrigstufige Feinde in World of Warcraft erleiden allerdings drastisch verstärkten Schaden. Wenn der Magier also seinen Frostfeuerblitz auf ein niedrigstufiges Ziel abfeuert und dabei mehrere Millionen Schadenspunkte macht, dann erleiden auch alle Feinde in der Nähe 80 % dieses Wertes als Schaden – obwohl sie nicht niedrigstufig sind.

Früher hat Rextroy für diese Art von Tricks Frösche benutzt, die wurden nur seinetwegen allerdings generft. Jetzt hat er einen neuen Gegenstand dafür gefunden, nämlich die „Bewusstlose Grubenratte“, die man im Brachland erhalten kann. Diese kann er auf Wunsch erscheinen lassen und hat dann ein niedrigstufiges Ziel. Alle Feinde in der Nähe können sich dann bereits auf ein schnelles, frostfeuriges Ableben einstellen.

Ist das erlaubt? Bei den Videos von Rextroy handelt es sich in den allermeisten Fällen um Exploits, deren exzessive Verwendung nicht erlaubt ist und mit Accountstrafen sanktioniert werden kann. Bevor Rextroy seine Videos veröffentlicht, informiert er die Entwickler von WoW auch stets über die neu gefundenen Fehler, damit diese behoben werden können, bevor der Exploit die große Runde macht. In aller Regel sind die Fehler dann bereits gefixt, wenn das Video online geht.

