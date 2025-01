WoW-Spieler meistert Erfolg, der für viele meilenweit weg scheint, weil die Mitstreiter einfach zu schlecht sind

11.02.2005 | The War Within: 27.08.2024

Wie sind eure Erfahrungen mit den Solo-Warteschlangen der gewerteten Schlachtfelder bisher? Hattet ihr auch eine gute Zeit oder musstet ihr mit langen Wartezeiten und schlechten Mitstreitern leben? Verratet es in den Kommentaren! Wusstet ihr übrigens schon: Ausgerechnet die „Selfie-Kamera“ hat das PvP in WoW ruiniert .

In WoW gibt’s eine neue PUG-Meta für heroische Raids, in der Edelsteine alle Heiler ersetzen

Was für einen Erfolg hat der Spieler gemeistert? Lats9 berichtet auf Reddit , dass er erstmals im PvP von WoW eine Wertung von 2.400 übertreffen und sich so den Erfolg „Oberster Kriegsfürst“ sichern konnte. Er habe dafür insgesamt 110 Schlachtfeldpartien gemeistert.

Stalking in WoW: So leiden einige und so könnt ihr euch schützen

Das Konzept kam bei ausreichend vielen Spielern an und wurde mit dem Pre-Patch für WoW: The War Within in das Standardangebot für PvP-Fans integriert. „Rated Battleground Blitz“ setzt ebenfalls auf 8vs8-Partien und ein höheres Tempo. Ihr erhaltet die Möglichkeit, euch allein oder zu zweit (mit einem Heiler) für gewertete Schlachtfelder anzumelden.

Seit wann kann man sich solo für gewertete Schlachtfelder anmelden? Erstmals getestet wurde das mit WoW-Patch 10.2 und einer regelmäßig stattfindenden Rauferei-Variante, in der zwei Teams aus je acht Spielern in der Kriegshymnenschlucht und weiteren ausgewählten Schlachtfeldern aufeinandertreffen.

