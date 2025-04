WoW verrät endlich, wann und wie ihr euch Epics aus dem aktuellen Raid kaufen könnt – Freuen dürften sich wohl nur die Falschen

Die Blizzard-Entwickler haben endlich im Detail verraten, ab wann man sich in WoW: The War Within die sogenannten „Puzzling Cartel Chips“ für den Kauf von Raid-Ausrüstung besorgen kann. Die Community zeigt sich sichtlich enttäuscht von der Ankündigung.

Was hat Blizzard angekündigt? Ab der ID vom 13./14. Mai 2025 könnt ihr eine neue wöchentliche Quest annehmen, für die ihr 4 Bosse im aktuellen Raid besiegen müsst. Beim ersten Abschluss dieser Aufgabe winken 3 „Verwirrende Jetons des Kartells“ (auf Englisch: „Puzzling Cartel Chips“).

In den folgenden Wochen könnt ihr euch auf die Art jeweils 1 weiteren Jetons verdienen, wobei jeder Charakter insgesamt 9 „Verwirrende Jetons des Kartells“ erhalten kann. Mit diesen Chips geht ihr dann zu Berater Wrexxlein, der sich in der Nähe der Großen Schatzkammer in Dornogal befindet, um je 3 der Jetons gegen Ausrüstung aus dem Schlachtzug der Befreiung von Lorenhall einzutauschen.

„Die Einzigen, die sich freuen, sind Leute, die Boosts verkaufen.“

Was ist der Haken? Ein Detail, das Blizzard bei der ersten Vorstellung der „neuen Dinare“ (die erstmals in Shadowlands eingeführt wurden und auch in der Dragonflight-Erweiterung zum Einsatz kamen) nicht erwähnt hatte:

Spieler können sich mythische und heroische Ausrüstung kaufen, müssen dafür den entsprechenden Boss jedoch mindestens einmal auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad besiegt haben, um heroische Ausrüstung kaufen zu können, oder auf mythischem Schwierigkeitsgrad besiegt haben, um mythische Ausrüstung kaufen zu können. Blizzard auf worldofwarcraft.blizzard.com

Wer also darauf gehofft hatte, durch die neuen Dinare Zugriff auf mythische Ausrüstung zu erhalten, ohne dafür den mythischen Schwierigkeitsgrad des Raids spielen zu können, wird enttäuscht.

Wie reagiert die Community darauf? In gleich mehreren Diskussionen auf Reddit wird die Ankündigung von Blizzard diskutiert und kommentiert. Die Mehrheit der Spieler kritisieren dabei die neue Einschränkung des Systems scharf.

Dahkeus3 zeigt sich auf Reddit enttäuscht: „Ok, aber wenn mein Problem ist, dass der Gegenstand für mich nutzlos ist, weil ich Mythic-Gegenstandslevel-Ausrüstung von Mythics bekomme, aber keine Mythic-Schlachtzüge mache, dann bedeutet das nur, dass ich mehr Gegenstände bekomme, die für mich nutzlos sind. Das fühlt sich einfach schlimmer an.“

rittler281 unterstreicht mit seinem Post auf Reddit, dass das vielen so gehen dürfte: „Es ist meiner Meinung nach für die Mehrheit der Spieler im Grunde nur ein 3 Wochen langer Grind für einen Transmog-Token. Schätze, es ist besser, als 2+ Jahre darauf zu warten, dass die Schlachtzüge dieser Erweiterung solo spielbar werden?“

Top_Recover9764 sieht auf Reddit eine Gruppe, die davon profitiert: „Ja, die Einzigen, die sich darüber freuen, wie das umgesetzt wird, sind Leute, die Boosts verkaufen.“

Solche Boost-Services nehmen Gold oder Geld dafür, dass sie Spieler durch bestimmte Inhalte von WoW ziehen und ihnen dadurch Zugang zu Loot, Titeln und Erfolgen bieten, die sonst wohl nicht erreichbar wären. Solche Dienstleistungen verstoßen zwar gegen die Nutzungsvereinbarungen des Spiels, doch hat Blizzard noch kein Mittel gefunden, um diese nachhaltig zu verhindern.

Wie bewertet ihr die neuen Infos rund um die „Verwirrenden Jetons des Kartells“? Findet ihr es gut, dass dahinter jetzt eine Bad-Luck-Protection steckt, für Leute, die den Content zwar spielen, aber kein Glück beim Loot haben? Oder hättet ihr auch auf eine recht einfache Möglichkeit gehofft, eure Charaktere mit mythischer Ausrüstung zu versorgen. Welche Inhalte sonst noch zum aktuellen Update-Zyklus gehören, erfahrt ihr hier: WoW-Patch 11.1.5 ist live – Offizielle Patch Notes und alle Infos zum Nachtsturz-Szenario