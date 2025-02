WoW Patch 11.1: Das solltet ihr heute direkt erledigen

In Patch 11.1 von World of Warcraft gibt es viel zu tun. Damit ihr für die neue Saison vorbereitet seid, solltet ihr diese Woche richtig ranklotzen.

Endlich ist das erste, richtig große Inhaltsupdate von World of Warcraft: The War Within live. Mit Patch 11.1 Lorenhalt gibt es ein neues Gebiet, die Hauptstadt der Goblins mitsamt dem ganzen „Goblin-Wahnsinn“, der eben dazu gehört.

All die Neuerungen können ein wenig erschlagend und unübersichtlich sein. Wir listen euch daher auf, was ihr noch in dieser Woche erledigen solltet, damit ihr den Anschluss nicht verpasst und in der nächsten Woche direkt in Saison 2 durchstarten könnt.

Das Wichtigste in Kürze: Die folgenden Aufgaben solltet ihr in Woche 1 erledigen, um perfekt vorbereitet zu sein:

Meta-Quest in Dornogal annehmen

Die Einführungs-Questreihe von Lorenhall abschließen

Ein Goblin-Kartell für diese Woche auswählen

Alle Kartell-Aufgaben für diese Woche abschließen

Sämtliche Nebenquests in Lorenhall abschließen

Circes Reif aufwerten (wenn noch nicht erledigt)

… Spaß haben!

Patch 11.1 – Die Aufgaben in Woche 1

Die erste Woche eines Patches ist in aller Regel noch recht ruhig und eignet sich vor allem dafür, um sich die Story anzuschauen und Quests abzuschließen. Das ist auch mit Patch 11.1 der Fall.

Bevor ihr die neuen Quests annehmt, solltet ihr aber in Dornogal die neue Meta-Quest annehmen, die von euch verlangt, einige Aufgaben in Lorenhall zu erledigen. Die Belohnung ist zwar nur durchschnittlich, aber wenn ihr eh in Lorenhall unterwegs seid, könnt ihr das auch direkt abschließen.

Im Anschluss daran folgt ihr einfach der Haupt-Questreihe, bis ihr die Option bekommt, eines von vier Goblin-Kartelle zu unterstützen. Das kann eine Weile dauern, denn der Weg nach Lorenhall beginnt in den Schallenden Tiefen – die Story führt erst im Verlauf der Missionen nach Lorenhall. Die Wahl des Kartells ist an die jeweilige Woche gebunden und gilt für euren ganzen Account. Die Vorteile der unterschiedlichen Goblin-Kartelle haben wir hier aufgelistet.

Daraufhin könnt ihr im Grunde die „ganze Karte“ abarbeiten – also alle Quests, Weltquests, Events und seltenen Feinde bezwingen, die euch begegnen.

Wenn ihr dann noch Zeit und Muße habt, nehmt in Dornogal noch die wöchentliche Dungeon-Quest an. Hierbei erhaltet ihr nämlich Ruf für die Goblin-Kartelle von Lorenhall, wenn ihr sie abschließt. Kein Muss, aber ein netter Bonus von 1.500 Rufpunkten!

Circes Reif aufwerten – Alter Content

Wenn ihr in den letzten Wochen bereits aktiv gespielt habt, dann habt ihr diesen Punkt sicher bereits abgehakt. Denn für den Start in Saison 2 wird „Circes Reif“, der Artefakt-Ring von der Sireneninsel, noch der beste Ring sein, den ihr ergattern könnt. Er gibt euch einen starken Boost zum Start der Saison und sollte daher von jedem Charakter getragen werden.

Circes Reif schaltet ihr frei, wenn ihr die Story auf der Sirenen-Insel abschließt. Die Aufwertungen bekommt ihr durch die übrigen Quests oder als Drops von seltenen Feinden. Es gibt dort kein „Time Gating“ mehr, sodass ihr den Ring recht schnell auf das Maximum gebracht haben dürftet.

Die allermeisten Aktivitäten von Saison 2, also die neuen Dungeons und auch der Raid, beginnen erst in der nächsten Woche. Wenn ihr bis dahin aber alle Aufgaben erledigt habt, könnt ihr euch in der kommenden Woche guten Gewissens einzig und allein auf die Gruppen-Aktivitäten konzentrieren und direkt in Saison 2 durchstarten. Dafür solltet ihr euch aber auch die Änderungen an eurer Klasse durchlesen.