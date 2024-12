Circes Reif ist der begehrte, neue Ring in World of Warcraft. Doch dank des Timegatings hätten ihn viele wohl lange ignoriert.

In World of Warcraft ist seit einigen Tagen der Patch 11.0.7 live. In „guter, alter“ Blizzard-Manier lief dabei nicht alles so ganz rund, wie die Entwickler sich das gedacht haben. Denn obwohl Blizzard versucht hat, den Ring dieses Mal wirklich „übertrieben stark“ zu machen, sodass jeder Charakter ihn unbedingt benutzen will, hätte das beinahe nicht geklappt. Schuld daran ist ein altes, bekanntes Problem: Timegating.

Jeder will den einen Ring in WoW haben

Was ist das für ein Ring? Circes Reif ist ein Ring, an dem kaum ein Charakter vorbeikommt. Den Ring gibt es sehr schnell auf der Sireneninsel und er startet bereits mit einem Itemlevel von 639 – das Einstiegslevel ist also so hoch wie die bestmögliche Ausrüstung, die es im Spiel aktuell gibt. Jede Woche wird das Itemlevel sogar noch erhöht, sodass man quasi nicht an dem Ring vorbeikommt.

Im Gegensatz zu anderen Ringen muss man Circes Reif allerdings mit speziellen Edelsteinen sockeln, den Citrinen, die es ebenfalls auf der Sireneninsel gibt. Citrine gewähren unterschiedliche Effekte, wie etwa zusätzliche Heilung, einen Blitzschlag-Effekt oder Sekundärattribute.

Was war das Problem? Circes Reif wird mit verschiedenen Citrinen bestückt. Die Edelsteine kann man durch verschiedene Events und Quests auf der Sireneninsel freischalten. Allerdings sind nicht alle diese Events in der ersten Woche verfügbar.

Das führte dazu, dass manche Klassen ihren besten Citrine gar nicht direkt erhalten konnten und der Ring damit unattraktiv wurde.

Blizzard rettet den Ring durch Hotfix in WoW

Wie hat Blizzard das Problem gelöst? Knapp zwei Tage nach Release des Patches brachte Blizzard einen raschen Hotfix, um das Timegating zu entfernen. Jetzt gewähren die Events auf der Insel bei wiederholtem Abschluss immer wieder Citrine, bis man die Sammlung vervollständigt hat. Das heißt, dass sämtliche Klassen genau die Edelsteine farmen können, die sie für ihren perfekten Ring benötigen.

Gibt es noch Probleme? Ja. Der Hotfix, der sämtliche Citrine vom Timegating befreit hat, brachte leider auch einen anderen Fehler mit sich. Denn obwohl in der Theorie sämtliche Edelsteine erhältlich sind, stimmt das eben nur in der Theorie.

Eines der drei Ausgrabungs-Events ist nämlich gegenwärtig noch verbuggt und gewährt beim Abschluss nicht die angegebene Belohnung. Das führt dazu, dass für manche Klassen der „Best in Slot“-Edelstein auch weiterhin nicht verfügbar ist.

Allerdings dürfte es sich dabei lediglich um ein temporäres Problem behandeln und ein weiterer Hotfix – der sicher in den nächsten Tagen live gehen dürfte – wird auch das beheben. Sobald es so weit ist, werden wir diesen Artikel hier aktualisiert.

Abgesehen von dem Ring lohnt sich die Insel aber auch für Rollenspieler, denn es gibt viele tolle ‘RP-Pflichtitems’.