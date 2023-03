WoW: Patch 10.0.7 erscheint morgen – Das müsst ihr wissen

Ein neuer Patch für World of Warcraft Dragonflight erscheint. Wir verraten euch, was sich ändert und welche Aufgaben nun warten.

Mit WoW Dragonflight versucht Blizzard eine deutlich aggressivere Patch-Politik zu fahren und das wiederum bedeutet mehr Content für alle Spielerinnen und Spieler. Das zweite Update steht bereits in den Startlöchern, denn Patch 10.0.7 geht am 22. März 2023 live. Wir haben alle wichtigen Infos für euch zusammengefasst, damit ihr direkt mit einem Plan in den Patch starten könnt.

Die wichtigsten Highlights im Überblick:

Die Verbotene Insel ist ein neues Endgame-Gebiet mit täglichen Aufgaben und Story-Quests.

Die Gewölbe von Zskera sind eine neue Aktivität.

Mit Patch 10.0.7 startet keine neue Saison, es bleibt bei Dragonflight Saison 1.

Es gibt einen Ring, der für viele Klassen „Best in Slot“ sein wird.

Menschen und Orcs bekommen ihre Traditionsrüstung.

Die Winterpelzfurbolgs sind eine neue Fraktion.

Mehr Völker können Mönche spielen.

Die Verbotene Insel – Alle großen Neuerungen

Die verbotene Insel war einst das Startgebiet der Dracthyr, wurde nun nach dem Fall von Raszageth aber wieder zugänglich. Viele der Aktivitäten aus Patch 10.0.7 spielen sich auf der Insel ab, sodass ihr dort einen Großteil eurer Zeit verbringen werdet.

Die Insel lockt dabei mit den „Standard-Features“ einer üblichen Gebietserweiterung. Das bedeutet neue Story-Quests, einige Schätze, seltene Feinde, aber auch neue Glyphen für das Drachenreiten.

Davon abgesehen könnt ihr Schlüssel für das Gewölbe von Zskera finden. Diese Schlüssel erlauben es euch im entsprechenden Gewölbe neue Tore zu öffnen, um so an neue Schätze zu gelangen und auch einige spannende Story-Details in den Ruinen zu entdecken. Gerade Fans von Azshara können sich freuen.

Innerhalb der Gewölbe findet ihr auch den Onyxsockelring. Dieser Ring besitzt lediglich Ausdauer als Wert, zusätzlich aber 3 Sockelplätze, die mit ganz speziellen Sockeln belegt werden können. Dabei lassen sich Kombinationen erschaffen, die dafür sorgen, dass der Ring für fast alle Spezialisierungen automatisch zur „Best in Slot“-Alternative wird. Die entsprechenden Sockel könnt ihr in den Gewölben von Zskera farmen, aber ihr könnt auch gezielt auf eure Lieblingseffekte hinarbeiten.

Was steckt sonst noch im Patch?

Aber auch abseits des „Hauptcontents“ gibt es eine Reihe von spannenden Neuerungen, die zumindest ein paar Wochen für Abwechslung sorgen sollten, bis Patch 10.1 Glut von Neltharion erscheint. Dazu gehören:

Traditionsrüstung für Orcs und Menschen: Die beiden ursprünglichen WoW-Völker können sich ihre Traditionsrüstung in neuen Questreihen verdienen. Es gibt für beide Völker mehrere Variationen der Sets, sodass jeder Mensch und jeder Orc auf seine Kosten kommen dürfte.

Neue Ruffraktion: Die Winterpelzfurbolgs sind nur schwer verständlich, doch Stück für Stück könnt ihr deren Sprache entschlüsseln und so an neue Belohnungen kommen, während ihr bei ihnen Ruf sammelt.

Neue „Werbt einen Freund“-Belohnungen: Die Belohnungen des „Werbt einen Freund“-Angebots wurden aktualisiert und künftig könnt ihr euch von Goblins inspirierte Belohnungen verdienen.

Mehr Informationen zu den einzelnen Neuerungen gibt unser großer Übersichtsartikel zu Patch 10.0.7.